CIVITAVECCHIA – Una sospensione idrica dietro l’altra, in alcuni casi annunciata, in altri invece come accaduto questa settimana, senza preavviso. Il risultato è sempre lo stesso però: disagi continui per i residenti del quartiere di Borgata Aurelia. A raccogliere il grido d’allarme, chiedendo direttamente al sindaco Marco Piendibene e all’amministrazione comunale di prendere in mano la questione e trovare una soluzione, è il consigliere di opposizione Mirko Mecozzi.

«Per la quinta volta in quattro settimane, i cittadini di Borgata Aurelia si sono ritrovati senza acqua corrente, senza alcun preavviso e senza comunicazioni ufficiali - ha sottolineato Mecozzi - solo ieri (lunedì ndr) l'acqua è stata interrotta dalle 10 del mattino fino alla notte, e anche oggi (ieri ndr) lo stesso copione: acqua tolta alle 10, senza sapere quando sarebbe stata ripristinata».

Come evidenziato dal consigliere comunale, «questi continui disservizi stanno mettendo in forte difficoltà le famiglie e le poche attività commerciali presenti nel quartiere. Siamo a metà aprile - ha ribadito - e già si registrano gravi criticità: viene spontaneo chiedersi cosa potrà accadere nei mesi estivi, quando il fabbisogno idrico aumenterà sensibilmente. I cittadini chiedono con forza l’intervento immediato del Sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale affinché si trovi una soluzione stabile e definitiva a questa emergenza, che ormai si protrae da troppo tempo. Si coglie l’occasione anche per ricordare che su Borgata Aurelia erano previsti fondi per il rifacimento delle strade, oggi in condizioni estremamente degradate. L’auspicio è che l’Amministrazione comunale rimetta a bilancio queste risorse e faccia partire al più presto i lavori per la sistemazione della viabilità. I residenti non vogliono privilegi - ha concluso Mecozzi - ma solo ciò che spetta loro di diritto: servizi essenziali funzionanti, come l’acqua, e strade sicure e decorose».

