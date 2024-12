ALLUMIERE - Noemi Vernace: giovane, talentuosa, piena di vita e con il suo entusiasmo sta lasciando una bella impronta nella politica e nella vita amministrativa collinare. La delegata Noemi Vernace traccia un bilancio dell'attività da lei svolta quest'anno e sta gettando le basi per un 2024 pieno di iniziative.

«Si è concluso positivamente questo anno, abbiamo attuato e sempre attueremo una politica sana e siamo orgogliosi delle attività svolte in modo serio, operoso e in costante collaborazione con associazioni e volontari - spiega Noemi Vernace - è stato un anno pieno di soddisfazioni, anche se difficile ed impegnativo, che ci ha permesso di terminare progetti e di avviare una serie di iniziative che nei mesi a seguire dovranno essere portati avanti con attenzione e costanza". Per quanto concerne il nuovo anno, la delegata Noemi Vernace prosegue spiegando: "Continua il dialogo sulle cose da fare in futuro, tenendo in considerazione le osservazioni e le indicazioni costruttive che sono state fatte e che verranno proposte. Vorrei porre l'attenzione non sull'operosità del singolo amministratore per svolgere il suo compito, ma sul fatto che siamo cresciuti molto come squadra". La delegata Vernace poi conclude il suo intervento, porgendo dei ringraziamenti: "Vorrei ringraziare i dipendenti comunali che hanno dimostrato competenza, professionalità e spirito di collaborazione senza alcuna forma di ostruzionismo; le associazioni presenti sul territorio, che, con la loro disponibilità mantengono vive le nostre tradizioni; le persone che sono dietro le quinte che credono in questa amministrazione e che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione di tante iniziative, a loro chiedo di continuare a sostenerci. Un particolare ringraziamento va a tutti i cittadini di Allumiere che quotidianamente ci onorano del loro sostegno e della loro stima: grazie, perché ci spronano a fare sempre meglio. Buon anno a tutti".

