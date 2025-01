SANTA MARINELLA – “Il consiglio di oggi certifica la fine della maggioranza, anzi del residuo della compagine votata nel 2023”. Il consigliere comunale Roberto Angeletti commenta così il consiglio comunale di ieri dove l’opposizione ha abbandonato l’aula. Colpa del sindaco Pietro Tidei che “chiamato a pronunciarsi per la difesa del territorio e del convento dell’Immacolata di Santa Severa”, “cede su tutta la linea al presidente del consiglio e si rimangia le sue dichiarazioni espresse a mezzo stampa”, riproponendo, per Angeletti, “l’ennesima, irricevibile, proposta di rinvio della delibera”. Da qui la decisione della minoranza di “abbandonare l’aula, l’assemblea e il residuo di maggioranza ai loro giochetti”. “Resta la domanda di quale rapporto ci sia fra il Sindaco e l'ex delegato di Bacheca per sopportare le sue continue alternanze dai tesseramenti mai smentiti alle cene di rappresentanza”.