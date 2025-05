SANTA MARINELLA – La consigliera comunale di minoranza Clelia Di Liello ha presentato una interrogazione per chiedere il blocco dei lavori in corso alla foce del fosso Castelsecco oggetto di una pulizia generale da parte di una società che ha vinto la gara d’allato. “È partito dai social l'allarme per la distruzione dell'habitat degli aironi guardabuoi, specie protetta, a causa di pulizie che si stanno facendo in quell'area – scrive la Di Liello - Mentre da un lato si dice che si vuole salvaguardare la natura, dall'altro la si distrugge per ignoranza ed incuria. Chiedo al sindaco di sospendere i lavori per farli riprendere solo nei tempi dettati dalla natura secondo la normativa vigente e soprattutto sotto la supervisione di un esperto naturalista della Lipu, della Forestale o di Italia Nostra. Questi enti sono stati tutti allertati».

