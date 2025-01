BAGNOREGIO - Il comune di Bagnoregio, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e incentivare la natalità, ha annunciato l’erogazione del Bonus Bebè 2024, un contributo di 500 euro destinato a tutte le famiglie che hanno avuto un bambino nel corso dell’anno 2024. Questa misura è parte di un programma più ampio di sostegno alle famiglie e mira a favorire un ambiente accogliente e solidale per la crescita dei più piccoli, aiutando i genitori a fronteggiare le prime spese legate alla nascita o all’adozione di un bambino. Il contributo di 500 euro è destinato a tutti i genitori che hanno avuto un bambino tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. L’agevolazione è rivolta alle famiglie con bambini nati, quanto a quelle che intraprendono il percorso dell’adozione, con l’intento di sostenere e incentivare tutte le forme di accoglienza familiare. Il bonus potrà essere richiesto da tutti i residenti del comune di Bagnoregio che soddisfano i requisiti previsti dal regolamento. Si tratta di un contributo una tantum, che sarà erogato direttamente dall’amministrazione comunale alle famiglie che ne faranno richiesta. Per accedere al contributo, i genitori devono presentare una domanda presso gli uffici comunali, compilando l’apposito modulo disponibile presso il comune di Bagnoregio o scaricabile dal sito ufficiale del Comune (https://www.comune.bagnoregio.vt.it/it/news/bonus-bebe ). La domanda di partecipazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Bagnoregio entro e non oltre 31 marzo 2025 alle 12. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione necessaria, che include, oltre al modulo di domanda, il certificato di nascita del bambino o il provvedimento di adozione, insieme a un documento di identità valido del richiedente. L’amministrazione comunale si impegnerà a erogare il contributo in tempi rapidi, affinché le famiglie possano beneficiare del sostegno economico al momento giusto, per affrontare le spese iniziali legate alla crescita dei figli. Il Bonus Bebè 2024 è una misura che si inserisce all’interno di un più ampio piano di sostegno alle famiglie, che da anni è al centro dell’agenda politica del Comune di Bagnoregio. L’Amministrazione, infatti, da sempre cerca di promuovere politiche che favoriscano la natalità e supportino i genitori nei primi anni di vita dei figli, un periodo che può essere particolarmente impegnativo dal punto di vista economico. «Questa misura è un segno tangibile dell’impegno che il nostro comune ha nei confronti delle famiglie. Sostenere la natalità e l’adozione è fondamentale per garantire un futuro prospero e sereno alla nostra comunità. Vogliamo fare in modo che ogni nuova nascita e ogni adozione rappresenti un’opportunità di crescita per Bagnoregio», ha dichiarato il sindaco di Bagnoregio Luca Profili. «Oltre all’aiuto fornito con la mensa scolastica e lo scuolabus gratuiti, nel nostro comune siamo riusciti a confermare questo provvedimento per venire incontro alle famiglie bagnoresi», ha dichiarato il vicesindaco Massimo Zeroli.

