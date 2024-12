«Esprimo le mie congratulazioni ed i più sentiti auguri di buon lavoro a Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti, eletto nuovo presidente di Anci Lazio. L’Associazione Nazionale Comuni Italiani svolge un ruolo di rappresentanza unico e prezioso delle città, dei piccoli comuni e delle amministrazioni locali italiane in generale», scrive in una nota Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo con delega per i contatti con le autorità locali e regionali, ed eurodeputato di Fratelli d’Italia/Ecr. Inoltre, continua il membro della Commissione per lo sviluppo regionale (Regi), «sono certa che la competenza e l’esperienza di Daniele Sinibaldi sapranno ispirare le azioni di molti nell’affrontare le sfide epocali che riguardano i territori italiani», per infine concludere: «Un ringraziamento al presidente uscente di Anci Lazio, Riccardo Varone, per i tanti progetti avviati al servizio della comunità».