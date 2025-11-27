R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S u l l a " g r a n d e r i f o r m a d e l l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e " c h e i l P a r l a m e n t o e i l G o v e r n o i n t e n d o n o p o r t a r e a v a n t i n e i p r o s s i m i m e s i , " c i s a r à l o s p a z i o n e c e s s a r i o p e r m e t t e r e a t e r r a l a r i f o r m a d e i 3 p r o f i l i d i s p e c i a l i z z a z i o n e d e l l a p r o f e s s i o n e i n f e r m i e r i s t i c a " . I l l a v o r o c o i n v o l g e r à " t u t t e l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e , i n c l u s e q u e l l e d e l l ’ O s s e d e l l ’ a s s i s t e n t e i n f e r m i e r e " . L o h a d e t t o i l s e n a t o r e F r a n c e s c o Z a f f i n i , p r e s i d e n t e d e l l a X C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i a l S e n a t o , i n t e r v e n e n d o a l p a n e l ' U n n u o v o s i s t e m a s a n i t a r i o . L a r i f o r m a i n c a m m i n o ' d e l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t d i A r e z z o . A t a l e p r o p o s i t o Z a f f i n i h a p a r l a t o d e l l a n e c e s s i t à d i u n " u p g r a d e c o m p l e s s i v o " c h e n o n s i a s o l o f o r m a t i v o . " S e r v e u n s a l t o p r o f e s s i o n a l e , c u l t u r a l e e c l i n i c o , s i a p e r i m e d i c i s i a p e r g l i i n f e r m i e r i e l e a l t r e p r o f e s s i o n i " . S e c o n d o i l s e n a t o r e , q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e è g i à i n c o r s o . I n q u a d r a n d o l a r i f o r m a n e l c o n t e s t o p i ù a m p i o d e l l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a - i n u n P a e s e c h e a f f r o n t a d e n a t a l i t à , a u m e n t o d e l l ’ a s p e t t a t i v a d i v i t a e c r o n i c i t à c r e s c e n t e - p e r Z a f f i n i " s e r v o n o p r o f e s s i o n i c a p a c i d i l a v o r a r e i n m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i n u o v i e c e n t r a t i s u l l a p r e s a i n c a r i c o d e l l a p e r s o n a . È u n p e r c o r s o i m p e g n a t i v o , m a i n d i s p e n s a b i l e p e r u n S s n m o d e r n o " . S u i L e p s o c i a l i c i o è i l i v e l l i e s s e n z i a l i d e l l e p r e s t a z i o n i s o c i a l i , Z a f f i n i e v i d e n z i a c h e " s o n o u n p a s s a g g i o f o n d a m e n t a l e t r a i L e a - L i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a e i s e r v i z i s o c i a l i g a r a n t i t i d a i C o m u n i " . N e l l a l e g g e d i B i l a n c i o , " s o n o s t a t i s t r u t t u r a t i i L e p s o c i a l i " e o r a o c c o r r e l a v o r a r e p e r r i e m p i r l i d i c o n t e n u t i " i n i n t e g r a z i o n e s o c i o s a n i t a r i a " e i n q u e s t o p r o c e s s o s a r a n n o c o i n v o l t i A g e n a s , A n c i e F e d e r s a n i t à . " L a p r o s s i m a s e t t i m a n a i n c o n t r e r ò i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l ’ A n c i e i l p r e s i d e n t e d i F e d e r s a n i t à p e r c o m i n c i a r e u n l a v o r o a s s o l u t a m e n t e s e r i o s u l r i e m p i r e d i c o n t e n u t i q u e s t a v i c e n d a d e i s o c i a l i . N o n v o g l i a m o i l m o d e l l o ' d o v e c i s o n o b e n e , d o v e n o n c i s o n o a r r a n g i a t e v i ' . S e r v e s t a b i l i r e u n l i v e l l o m i n i m o d i s p o n i b i l e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e - a f f e r m a Z a f f i n i - L a v e r a s f i d a è c o s t r u i r e u n s i s t e m a i n t e g r a t o c h e t e n g a i n s i e m e s a n i t à e s o c i a l e " . S u l v i n c o l o d i e s c l u s i v i t à , p e r Z a f f i n i , s i d e v e a g i r e n e l M i l l e p r o r o g h e " p e r o t t e n e r e u n ’ a l t r a p r o r o g a , e i o l a v o r e r ò p e r u n a p r o r o g a p i ù l u n g a d e l l ’ a n n u a l i t à , q u a n t o m e n o t r i e n n a l e . S e c o n d o Z a f f i n i , r e n d e r e s t r u t t u r a l e l a l i b e r a p r o f e s s i o n e è p a r t e d e l l ’ e v o l u z i o n e d e l r u o l o i n f e r m i e r i s t i c o . " S e r v e a v a l o r i z z a r e l a p r o f e s s i o n a l i t à e a r i s p o n d e r e a l l a c a r e n z a d i p e r s o n a l e . N o n d o b b i a m o s u b i r e i l c a m b i a m e n t o - c o n c l u s e - m a g o v e r n a r l o : s o l o c o s ì s a r à u n ’ e v o l u z i o n e p e r l a p r o f e s s i o n e e p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o " .