R i a d , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i d e l l ' A r a b i a S a u d i t a h a c h i e s t o a l l e f a z i o n i m e r i d i o n a l i d e l l o Y e m e n d i p a r t e c i p a r e a i c o l l o q u i a R i a d , d o p o c h e u n a s v o l t a d r a m m a t i c a d e g l i e v e n t i n e l s u d h a p o r t a t o l ' A r a b i a S a u d i t a e g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i a u n o s c o n t r o s e n z a p r e c e d e n t i . E n t r a m b e l e p o t e n z e d e l G o l f o s o n o i n t e r v e n u t e a f a v o r e d e l g o v e r n o d e l l o Y e m e n , r i c o n o s c i u t o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , n e l l a l u n g a g u e r r a c i v i l e d e l P a e s e , m a u n a f r a t t u r a d e l l ' a l l e a n z a l e h a v i s t e s o s t e n e r e d i v e r s i g r u p p i r i v a l i s u l c a m p o .