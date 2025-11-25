R o m a , 2 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I n o g n i a m b i t o d e l l a v i t a s o c i a l e e p r i v a t a , n e l l e c a s e , n e i l u o g h i d i l a v o r o e n e g l i s p a z i u r b a n i , i l p r i n c i p i o d e l l a p a r i t à t a r d a a d a f f e r m a r s i , l i m i t a n d o l ’ a u t o n o m i a f e m m i n i l e , c o m p r o m e t t e n d o l a s i c u r e z z a d e l l e d o n n e , i m p o v e r e n d o i l p r o g r e s s o d e l l a s o c i e t à . I t e a t r i d i c o n f l i t t o a r m a t o , d o v e l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e v i e n e u t i l i z z a t a c o m e s t r u m e n t o d i i n t i m i d a z i o n e e o p p r e s s i o n e , n e s o n o d r a m m a t i c o e s e m p i o " . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a . " O g g i a s s i s t i a m o a l d i l a g a r e d i f o r m e d i v i o l e n z a c o n s e n t i t e d a l l a d i m e n s i o n e d i g i t a l e , a m p l i f i c a t e d a l l e d i n a m i c h e d e i s o c i a l n e t w o r k , c o n e f f e t t i t u t t ’ a l t r o c h e v i r t u a l i : u m i l i a z i o n i , r i c a t t i , c o e r c i z i o n i c h e p o r t a n o , n e i c a s i p i ù g r a v i , a d a g g r e s s i o n i f i s i c h e e f e m m i n i c i d i . A b u s i c h e l a s c i a n o c i c a t r i c i p r o f o n d e n e l c o r p o e n e l l a m e n t e - p r o s e g u e i l c a p o d e l l o S t a t o - . I n q u e s t o c o n t e s t o , a f f a t t o i n d i f f e r e n t e è l ’ u s o d e l l i n g u a g g i o q u a n d o a l i m e n t a s t e r e o t i p i , p r e t e n d e d i g i u s t i f i c a r e r e l a z i o n i d i d o m i n i o e c o m p o r t a m e n t i i n a c c e t t a b i l i . P a r i t à s i g n i f i c a , p r i m a d i t u t t o , e d u c a z i o n e a l l i n g u a g g i o d e l r i s p e t t o " .