R o m a , ( A d n k r o n o s ) - " N e l 6 5 ° a n n i v e r s a r i o d e l l ’ a s s a s s i n i o d e l l e s o r e l l e M i r a b a l , t o r t u r a t e e u c c i s e i l 2 5 n o v e m b r e 1 9 6 0 , n e l l a R e p u b b l i c a D o m i n i c a n a – o g g i , G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e p e r l ’ e l i m i n a z i o n e d e l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e - l a l o r o s c e l t a d i o p p o r s i a l l a d i t t a t u r a c o n t i n u a a i s p i r a r e i n t e r e g e n e r a z i o n i , r i c o r d a n d o c i c h e l i b e r t à e p r o t a g o n i s m o d e l l e d o n n e s o n o c o n q u i s t e c o l l e t t i v e d a d i f e n d e r e e c o n s o l i d a r e o g n i g i o r n o " . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a .