R o m a , 2 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - " O g g i r i n n o v i a m o u n i m p e g n o c h i a r o e a s s o l u t o : n e s s u n a f o r m a d i v i o l e n z a - f i s i c a , p s i c o l o g i c a , v e r b a l e o d i g i t a l e , c o m p r e s e l e n u o v e m i n a c c e l e g a t e a i d e e p f a k e e a g l i a b u s i o n l i n e - p u ò e s s e r e t o l l e r a t a . I l p e n s i e r o v a a l l e d o n n e u c c i s e e a q u e l l e c h e s u b i s c o n o v i o l e n z e , e l a m i a v i c i n a n z a a i l o r o f a m i l i a r i . L a v i o l e n z a d e v e f i n i r e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a n e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e p e r l ’ e l i m i n a z i o n e d e l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e .