Roma, 25 nov (Adnkronos) - "Oggi rinnoviamo un impegno chiaro e assoluto: nessuna forma di violenza - fisica, psicologica, verbale o digitale, comprese le nuove minacce legate ai deepfake e agli abusi online - può essere tollerata. Il pensiero va alle donne uccise e a quelle che subiscono violenze, e la mia vicinanza ai loro familiari. La violenza deve finire". Così il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Violenza su donne: Fontana, 'rinnovare impegno nel contrasto'
25 novembre, 2025 • 09:30