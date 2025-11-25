R o m a , 2 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L a v i o l e n z a s u l l e d o n n e e i t a n t i f e m m i n i c i d i c h e c o m m e n t i a m o o r m a i c o m e u n t r i s t e r i t u a l e q u o t i d i a n o s o n o l ’ i c e b e r g d i u n a c a t e n a d i c a r e n z e e i n g i u s t i z i e q u o t i d i a n e c h e s i p u ò e s i d e v e s p e z z a r e . E a l l o r a c o m b a t t i a m o o g n i g i o r n o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i u s e p p e C o n t e . " P e r u n a s i c u r e z z a c h e a n c o r a n o n p u ò d i r s i g a r a n t i t a , t r a d e n u n c e c h e n o n b a s t a n o p e r m e t t e r e i n s a l v o u n a v i t a , f o r z e d e l l ' o r d i n e c h e n e l l e c o n d i z i o n i i n c u i o p e r a n o f a t i c a n o a d a r e u n a r i s p o s t a e f f i c a c e , c e n t r i a n t i v i o l e n z a c h e s o p r a v v i v o n o c o n f o n d i a s i n g h i o z z o . P e r u n a e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e , p e r c h é n e l l e s c u o l e n o n s i l a s c i n o i g i o v a n i s e n z a s t r u m e n t i p e r c o s t r u i r e r e l a z i o n i s a n e e p a r i t a r i e " , p r o s e g u e i l l e a d e r M 5 s . " P e r l a l i b e r t à e l a f o r z a e c o n o m i c a d e l l e d o n n e , v i s t o c h e n e l l ' a t t u a l e m o n d o d e l l a v o r o l e l a v o r a t r i c i f a t i c a n o s u s t i p e n d i , c o n t r a t t i , o p p o r t u n i t à , e p e r i l a v o r a t o r i n o n c ' è u n c o n g e d o p a t e r n o p a r i t a r i o . P e r i l d i r i t t o a l l a s a l u t e d e l l e v i t t i m e , c h e r i n u n c i a n o a c u r a r s i o a f a r e p r e v e n z i o n e p e r p a u r a , i s o l a m e n t o o m a n c a n z a d i s u p p o r t o " , a g g i u n g e C o n t e . " P e r r a f f o r z a r e a n c o r a i s o s t e g n i a c h i v u o l e s c e g l i e r e d i a n d a r s e n e d a l l a v i o l e n z a m a n o n r i e s c e a f a r l o p e r c h é n o n h a n e m m e n o u n c o n t o p e r s o n a l e , d i p e n d e d a l p a r t n e r e n o n è d i f a t t o l i b e r a . N o i s i a m o q u e l l i d e l r e d d i t o d i l i b e r t à , d e l C o d i c e R o s s o . I p a s s i a v a n t i c i s o n o s t a t i , m a n o n b a s t a . D o b b i a m o f a r e t u t t i i n s i e m e d i p i ù . S p e z z i a m o t u t t e l e c a t e n e " , c o n c l u d e C o n t e .