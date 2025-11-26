R o m a , ( A d n k r o n o s ) - “ N e s s u n o s i d e v e p e r m e t t e r e d i d i r e c h e s i v u o l e a f f o s s a r e u n a l e g g e o c h e s i è r i t a r d a t a , p e r c h é i n c o m m i s s i o n e è a r r i v a t a i e r i . I o n o n m a i f a t t o u n a l e g g e i n u n ’ o r a , n o n v e d o p e r c h é d o v r e i f a r e i n u n ’ o r a u n a l e g g e c o s ì i m p o r t a n t e . I n c o m m i s s i o n e l a l e g g e s a r à p r o n t a a g e n n a i o . A f e b b r a i o p o t r e b b e g i à e s s e r c i l ’ a p p r o v a z i o n e i n S e n a t o ” . L o h a s p i e g a t o l a s e n a t r i c e d e l l a L e g a G i u l i a B o n g i o r n o , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a l S e n a t o , o s p i t e a ' T i m e l i n e ' s u S k y T g 2 4 , a p r o p o s i t o d e l l a l e g g e s u l c o n s e n s o . " U n a n o r m a i m p o r t a n t i s s i m a - h a a g g i u n t o - m a n o n è c h e i l p a t t o t r a S c h l e i n e M e l o n i e r a s u l s i n g o l o c o m m a d i u n a n o r m a o s u l l a q u e s t i o n e c h e s i s a r e b b e d o v u t a a p p r o v a r e i l 2 5 n o v e m b r e . N o n è c h e s e i o c o n s i d e r o i m p o r t a n t i s s i m o v a l o r i z z a r e i l c o n s e n s o v u o l d i r e c h e l a l e g g e v e n g a f a t t a s e n z a u n m i n i m o d i a p p r o f o n d i m e n t o i n c o m m i s s i o n e ” . " L ’ a c c o r d o t r a S c h l e i n e M e l o n i s a r à a s s o l u t a m e n t e r i s p e t t a t o e l a l e g g e s i f a r à , e s c l u d o c a t e g o r i c a m e n t e c h e c i s i a u n a v o l o n t à d i a f f o s s a r l a . Q u a n d o d u e l e a d e r p r e n d o n o i n c o n s i d e r a z i o n e d i f a r e u n a l e g g e e p o r t a r e a v a n t i u n a r i f o r m a , s u u n a l e g g e t r a l ’ a l t r o c o s ì i m p o r t a n t e , a n e s s u n o v e r r e b b e m a i i n m e n t e d i d i r e c h e c ’ è u n a v i o l a z i o n e d e l l ’ a c c o r d o s e a n z i c h é f a r e q u e s t a l e g g e i l 2 5 n o v e m b r e s i f a a g e n n a i o , f e b b r a i o o d i c e m b r e , l ’ a c c o r d o r e s t a . V o g l i a m o f a r e u n a l e g g e q u a l s i a s i o u n a l e g g e f a t t a b e n e ? . A l c e n t r o d e l l a n o r m a d e v e e s s e r c i c o m u n q u e i l c o n s e n s o d e l l a d o n n a , q u e s t o è u n p r i n c i p i o f o n d a m e n t a l e " . " L a m i a i n t e n z i o n e è n o n d i l a t a r e t r o p p o i t e m p i , p e r q u e s t o h o d a t o d e i l i m i t i e c i o è c h e o g n i G r u p p o p a r l a m e n t a r e p u ò i n d i c a r e s o l o d u e a u d i t i . V o g l i o s o l o p e r s o n e t e c n i c h e e d e s p e r t e d e l s e t t o r e c h e l e g g e r a n n o l a n o r m a e c i d a r a n n o d e l l e i n d i c a z i o n i . Q u e s t o - h a c o n c l u s o B o n g i o r n o - c i d a r à l a p o s s i b i l i t à d i c h i u d e r e l e a u d i z i o n i i n u n m e s e " .