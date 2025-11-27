R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r o p o s t a d i l e g g e s u l l a v i o l e n z a s e s s u a l e , s u c u i a l S e n a t o è s t a t o c h i e s t o u n s u p p l e m e n t o d ’ e s a m e , h a u n c o n t e n u t o c h e v a a i n t e r v e n i r e n e l l a d i m e n s i o n e i n t i m a d e l l e p e r s o n e , d u n q u e h a u n i m p a t t o e n o r m e . C ’ è u n r i s c h i o , a s s o l u t a m e n t e d a e v i t a r e , e c i o è l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n a n o r m a t i v a c h e c o n f i g u r i l ’ i n v e r s i o n e d e l l ’ o n e r e d e l l a p r o v a . C o s ì c o m e c h e p o s s a d e l i n e a r s i u n ’ e c c e s s i v a d i s c r e z i o n a l i t à i n t e r p r e t a t i v a " . C o s ì i n u n a n o t a D e b o r a h B e r g a m i n i , d e p u t a t a e v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a . " E s s e r e g a r a n t i s t i s i g n i f i c a a v e r e l o s c r u p o l o d i c r e a r e l e c o n d i z i o n i a f f i n c h é u n a l e g g e n o n s i a s t r u m e n t a l m e n t e a p p l i c a t a . C h i e d e r e u n a p p r o f o n d i m e n t o u l t e r i o r e e n u o v e a u d i z i o n i n o n è c e r t o u n ’ e r e s i a , m a u n a d i m o s t r a z i o n e d i s e r i e t à . I l l e g i s l a t o r e c o n s a p e v o l e n o n c e r c a b a n d i e r i n e m a m i g l i o r a d i r i t t i e s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .