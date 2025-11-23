R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a l n a s t r o d i a r r i v o d i C o r r i L i b e r a , t e n g o a r i n g r a z i a r e v i v a m e n t e i m i n i s t r i E u g e n i a R o c c e l l a , A n d r e a A b o d i e G i u s e p p e V a l d i t a r a p e r a v e r v o l u t o e p r o m o s s o q u e s t a c o r s a , n e l n o m e d e l l a l i b e r t à d e l l e d o n n e d i v i v e r e i n u n m o n d o s i c u r o c h e n o n l e v e d a p i ù v i t t i m e d i v i o l e n z a d i g e n e r e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l A r i a n n a M e l o n i . " U n g r a n d e g r a z i e a l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a D i f e s a I s a b e l l a R a u t i p e r a v e r c o i n v o l t o a t t i v a m e n t e l e F o r z e A r m a t e , n o n s o l o n e l s u p p o r t o l o g i s t i c o e d i p r i m o s o c c o r s o , m a c o n a t l e t i d i a l t o l i v e l l o e s p a z i i n f o r m a t i v i s u l l e m i s u r e d i c o n t r a s t o a l l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e . U n m e s s a g g i o c h e d e v e a r r i v a r e p o t e n t e e t r a s v e r s a l e . H o p a r t e c i p a t o i n p r i m a p e r s o n a p e r r i b a d i r e a n c o r a u n a v o l t a c h e c i s i a m o , c h e i l n o s t r o i m p e g n o n o n s i f e r m a e c h e a n d i a m o a v a n t i s u p r e v e n z i o n e , p r o t e z i o n e d e l l e d o n n e e c e r t e z z a d e l l a p e n a . Q u e s t o G o v e r n o h a r e s o c o n c r e t e t a n t i s s i m e i n i z i a t i v e , a p a r t i r e d a l p o t e n z i a m e n t o d e l c o d i c e r o s s o , p r o v v e d i m e n t o c h e c o n t i e n e , f r a l ’ a l t r o , i l r a f f o r z a m e n t o d i s t r u m e n t i c o m e l ’ a m m o n i m e n t o , l a d i s t a n z a m i n i m a d i a v v i c i n a m e n t o , i l b r a c c i a l e t t o e l e t t r o n i c o e l a p r e v i s i o n e d i t e m p i s t r i n g e n t i p e r l ’ a d o z i o n e d e l l e m i s u r e c a u t e l a r i d a p a r t e d e l l ’ a u t o r i t à g i u d i z i a r i a , f i n o a l g i r o d i v i t e d a t o d a l l ’ i n t r o d u z i o n e d e l r e a t o d i f e m m i n i c i d i o e d a l l a l e g g e s u l c o n s e n s o " . " A b b i a m o a u m e n t a t o i f o n d i p e r i c e n t r i a n t i v i o l e n z a e l e c a s e r i f u g i o , p o r t a n d o l i d a 4 0 a 8 0 m i l i o n i d i e u r o , l ’ i m p o r t o p i ù a l t o d i s e m p r e . A b b i a m o p o t e n z i a t o e r e s o s t r u t t u r a l e i l r e d d i t o d i l i b e r t à e l a v o r a t o a s g r a v i p e r c h i a s s u m e d o n n e v i t t i m e d i v i o l e n z a . M o l t o è s t a t o f a t t o p e r l a s e n s i b i l i z z a z i o n e , a p a r t i r e d a l l e s c u o l e , p e r l a f o r m a z i o n e d e g l i o p e r a t o r i e p e r d a r e l a p i ù a m p i a d i f f u s i o n e a l n u m e r o 1 5 2 2 a n t i - v i o l e n z a . C o n t i n u e r e m o a m e t t e r e i n c a m p o t u t t i g l i s t r u m e n t i d i c u i l e i s t i t u z i o n i s o n o c a p a c i , c o n s a p e v o l i c h e l a v e r a r i v o l u z i o n e p a s s a d a l l a c u l t u r a d e l r i s p e t t o e d a l c o r a g g i o d i d e n u n c i a r e . N o n c i s t a n c h e r e m o m a i d i c o m b a t t e r e q u e s t a b a t t a g l i a " .