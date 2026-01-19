( A d n k r o n o s ) - “ I l c o m p a r t o d e l l ' o r e f i c e r i a , s o p r a t t u t t o p e r i l d i s t r e t t o d i V i c e n z a , h a d i m o s t r a t o d i a v e r e d e i n u m e r i m o l t o i m p o r t a n t i , a n c h e i n c o n t r o t e n d e n z a r i s p e t t o a d a l t r e r e a l t à n a z i o n a l i . P e r t a n t o , s i a m o o r g o g l i o s i d i p o t e r n e f a r p a r t e o g g i e d i i n c o n t r a r e c h i t u t t i i g i o r n i v i v e q u e s t a r e a l t à . S o n o q u i a n c h e p e r a s c o l t a r e l e l o r o r i c h i e s t e e l e l o r o p r o s p e t t i v e . S i t r a t t a d i u n s e t t o r e c a p a c e d i i n t e r n a z i o n a l i z z a r e e d è u n f i o r e a l l ' o c c h i e l l o p e r i l n o s t r o t e r r i t o r i o v e n e t o ” . L o h a d e t t o A l b e r t o S t e f a n i , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e V e n e t o , a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d i V i c e n z a o r o J a n u a r y 2 0 2 6 , l a f i e r a d e d i c a t a a l l ’ e c c e l l e n z a d e l l a f i l i e r a d e l s e t t o r e o r a f o , g i o i e l l i e r o e o r o l o g i e r o i n s v o l g i m e n t o f i n o a l 2 0 g e n n a i o n e l p o l o f i e r i s t i c o d e l l a c i t t à v e n e t a . I n q u e s t o m o m e n t o , i l s e t t o r e d e l l ’ o r o v i v e a l c u n e d i f f i c o l t à c h e , s e c o n d o i l p r e s i d e n t e d i R e g i o n e V e n e t o " s o n o d a a f f r o n t a r e i n s i n e r g i a . P r o p r i o p e r q u e s t o m o t i v o a b b i a m o a p e r t o i n R e g i o n e d e i t a v o l i d i c o n f r o n t o c o n i l m o n d o d e l l ' i m p r e s a - s p i e g a - I l 2 6 g e n n a i o s a r à i l p r i m o g i o r n o d e l p r i m o t a v o l o s u l l a s b u r o c r a t i z z a z i o n e , m a c e n e s a r a n n o a n c h e m o l t i a l t r i c h e v e r r a n n o r e a l i z z a t i g i à n e i p r i m i g i o r n i d e l p r o s s i m o m e s e ” . “ V i è l a n e c e s s i t à d i g u a r d a r e a l l e e m e r g e n z e c h e h a n n o l e i m p r e s e : t r a l e p r i n c i p a l i , s i a n n o v e r a l a m a n o d o p e r a q u a l i f i c a t a : e n t r o i l 2 0 3 0 , i n f a t t i , m a n c h e r a n n o i n V e n e t o 2 8 0 m i l a l a v o r a t o r i q u a l i f i c a t i . P e r r i s o l v e r e q u e s t a g r a n d e e m e r g e n z a c ' è l a n e c e s s i t à d i i n t e g r a r e s e m p r e d i p i ù g l i i s t i t u t i d i f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e e g l i i s t i t u t i d i f o r m a z i o n e t e c n i c a c o n i l m o n d o d e l l e i m p r e s e d e l n o s t r o t e r r i t o r i o - d i c h i a r a S t e f a n i - N o n è n e c e s s a r i o l a u r e a r s i p e r f o r z a n e l l a v i t a : c r e d o c h e u n g i o v a n e p o s s a e s s e r e v a l o r i z z a t o e p o s s a s e n t i r s i r e a l i z z a t o a n c h e s e f a p a r t e d i u n p e r c o r s o p r o f e s s i o n a l e e , s o p r a t t u t t o , g r a z i e a d u n p e r c o r s o p r o f e s s i o n a l e o t e c n i c o n e l l a s u a f a s e d i s t u d i s u p e r i o r e p o s s a e s s e r e i n t e g r a t o n e l m o n d o d e l l ' i m p r e s a ” . “ O g g i , u n g i o v a n e c h e e n t r a a l l ' i n t e r n o d e l m o n d o d e l l ' i m p r e s a c o n t r i b u i s c e a l b e n e s s e r e d e l p r o p r i o t e r r i t o r i o e a l p r o g r e s s o i m p r e n d i t o r i a l e d i q u e s t o s t r a o r d i n a r i o t e r r i t o r i o . P e r t a n t o , q u e s t a f o r m a d i i n t e g r a z i o n e , s u c u i g i à s t i a m o l a v o r a n d o , è i m p o r t a n t e - c o n t i n u a - O l t r e a q u e s t o s t i a m o a c c o m p a g n a n d o u n p e r c o r s o c o n i r e t t o r i d e l l e u n i v e r s i t à p e r l a n c i a r e u n p r o g e t t o d i t r a t t e n i m e n t o d e i t a l e n t i n e l n o s t r o t e r r i t o r i o . R e c e n t e m e n t e a b b i a m o a p e r t o , i n f a t t i , u n t a v o l o p r o p r i o c o n i r e t t o r i e c o n t i n u e r e m o q u e s t o l a v o r o n e i p r o s s i m i g i o r n i e n e l c o r s o d e l t e m p o l a n c e r e m o u n p r o g r a m m a d i i n i z i a t i v e ” .