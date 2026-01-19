( A d n k r o n o s ) - “ L ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ e d i z i o n e d i g e n n a i o d i q u e s t a f i e r a r i s i e d e s o p r a t t u t t o n e l f a t t o c h e è d e d i c a t a i n m o d o p a r t i c o l a r e a i c l i e n t i i n t e r n a z i o n a l i e , c o m e è n o t o , i l n o s t r o s e t t o r e v i v e d i e x p o r t , c o m e d i m o s t r a i l f a t t o c h e c i r c a i l 9 0 % d e l f a t t u r a t o s e t t o r i a l e p r o v e n g a a p p u n t o d a e s s o ” . L o h a d e t t o M a r i a C r i s t i n a S q u a r c i a l u p i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e C o n f i n d u s t r i a F e d e r o r a f i , p a r t e c i p a n d o o g g i a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d i V i c e n z a o r o J a n u a r y 2 0 2 6 , l a m a n i f e s t a z i o n e f i e r i s t i c a f i o r e a l l ’ o c c h i e l l o d e l l ’ i n t e r a f i l i e r a d e l s e t t o r e o r a f o , g i o i e l l i e r o e o r o l o g i e r o , a V i c e n z a f i n o a l 2 0 g e n n a i o . “ I l s e t t o r e o r a f o n e l 2 0 2 5 h a a v u t o u n a b a t t u t a d ' a r r e s t o , d o p o t r e a n n i d i g r a n d e e s p a n s i o n e , e i d a t i r e l a t i v i a i p r i m i n o v e m e s i d e l l ' a n n o s e g n a n o u n - 1 5 , 2 % , u n a f l e s s i o n e d o v u t a a d i v e r s i f a t t o r i , c o m e l ' i n s t a b i l i t à g e o p o l i t i c a , l a g r a n d e v o l a t i l i t à d e l p r e z z o d e i m e t a l l i p r e z i o s i e l e t a r i f f e i m p o s t e d a g l i S t a t i U n i t i - p r o s e g u e - S e n o i p r o i e t t a s s i m o q u e s t i d a t i a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 5 , v e d r e m m o u n a p e r d i t a n e t t a d i c i r c a 2 m i l i a r d i i n t e r m i n i d i e x p o r t . I l 2 0 2 6 n o n s i a p r e c o n i m i g l i o r i a u s p i c i : o r o e a r g e n t o h a n n o r a g g i u n t o v a l o r i i n i m m a g i n a b i l i e , i n p i ù , s o n o s o r t e a l t r e t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e , c o m e q u e l l a c h e i n t e r e s s a l ’ I r a n , c h e s t a d e s t a b i l i z z a n d o i l M e d i o O r i e n t e , n o s t r o m e r c a t o d i r i f e r i m e n t o ” . “ C i a s p e t t i a m o q u i n d i u n 2 0 2 6 a n c o r a i n c e r t o e c o m p l e s s o . C o n f i d o p e r ò n e l l a c a p a c i t à d e l s e t t o r e d i r e a g i r e , d i r i p a r t i r e e d i r i m e s c o l a r e l e c a r t e , f e r m a n d o s i u n a t t i m o p e r c a p i r e v e r a m e n t e c o m e a f f r o n t a r e q u e s t i n u o v i s c e n a r i - c o n c l u d e - N o i s i a m o l a t e r z a m a n i f a t t u r a a l m o n d o p e r q u a n t o r i g u a r d a l a g i o i e l l e r i a , d o p o c o l o s s i c o m e C i n a e I n d i a , e q u e s t o g r a z i e a l l e c o m p e t e n z e , a l l a c r e a t i v i t à e a l l a q u a l i t à d e i n o s t r i p r o d u t t o r i . L e a z i e n d e s t a n n o c o n t i n u a n d o a c r e s c e r e , s o p r a t t u t t o d i m e n s i o n a l m e n t e . S t i a m o i n f a t t i v i v e n d o u n p e r i o d o i n c u i l ' a g g r e g a z i o n e s e m b r a l a c h i a v e p e r p o t e r v i n c e r e i n q u e s t i t e m p i c o m p l e s s i ” .