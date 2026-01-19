R o m a , 1 9 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a i e r i p o m e r i g g i o a l T e a t r o P a l l a d i o l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l a p r i m a e d i z i o n e d e i V O A w a r d s , i l r i c o n o s c i m e n t o u f f i c i a l e d i V i c e n z a o r o , p r o m o s s o d a I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p c h e v a l o r i z z a c r e a t i v i t à , i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e d e c c e l l e n z a m a n i f a t t u r i e r a d e l g i o i e l l o c o n t e m p o r a n e o . I v i n c i t o r i s o n o s t a t i s e l e z i o n a t i d a u n a g i u r i a t e c n i c a c o m p o s t a d a e s p e r t i d e l s e t t o r e , a f f i a n c a t a d a l v o t o d i b u y e r e v i s i t a t o r i n e i g i o r n i d i m a n i f e s t a z i o n e . I p r e m i a t i p e r c a t e g o r i a : B e s t i n I c o n – O n e o f a K i n d J e w e l l e r y a A l e s s i o B o s c h i c o n A n e l l o J u b i l e e , B e s t i n I c o n – H i g h E n d J e w e l l e r y a C a m m i l l i F i r e n z e c o n H y p n o s e R i n g , B e s t i n L o o k – F a s h i o n J e w e l l e r y a M e s h p e r A n e l l o L i s a – T h e K n o t E d i t , B e s t i n L o o k – F i n e J e w e l l e r y a M a r c e l a S a l v a d o r c o n C o l l a n a C i u r i , B e s t i n C r e a t i o n – G o l d M a n u f a c t u r i n g a D ’ O r i c a p e r l a c r e a z i o n e C o l l a n a E l y T o r c h o n 0 1 4 1 , B e s t i n C r e a t i o n – S i l v e r M a n u f a c t u r i n g a d A u r u m c o n A n e l l o A r g e n t o 9 6 0 , B e s t i n S p e c i a l – C h a i n a B e t t e r S i l v e r c o n T e n n i s F i n e P r e c i s i o n ; B e s t i n S p e c i a l – Y o u n g ( U n d e r 3 0 ) a P l a h p e r G u a c a m a y a E a r r i n g s . D u r a n t e l ’ e v e n t o M a t t e o F a r s u r a , a c a p o d e l l e f i e r e o r a f e d i I E G h a s p i e g a t o c h e " i V O A w a r d s n a s c o n o c o m e p r o g e t t o p r o f o n d a m e n t e i d e n t i t a r i o p e r V i c e n z a o r o . U n r i c o n o s c i m e n t o c h e c o n s i d e r a i l g i o i e l l o c o m e s i n t e s i d i p r o d o t t o , p r o c e s s o , i n n o v a z i o n e e s a p e r f a r e a r t i g i a n o . C e l e b r i a m o l e p e r s o n e e l e f i l i e r e c h e r e n d o n o p o s s i b i l e l ’ e c c e l l e n z a d e l n o s t r o s e t t o r e » .