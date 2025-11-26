M i l a n o , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D e f i n i r e u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e e s c i e n t i f i c a c a p a c e d i r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à n e l l e s c i e n z e d e l l a v i t a . E ' l a s f i d a c h e l ' I t a l i a d o v r à a f f r o n t a r e i n u n o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e c a r a t t e r i z z a t o d a i n s t a b i l i t à g e o p o l i t i c a , p r e s s i o n i m a c r o e c o n o m i c h e , c r e s c e n t e d o m a n d a e d i f f i c o l t à d i a c c e s s o a l l a s a l u t e . T e m a c a l d o s u c u i u n e v e n t o , p r o m o s s o o g g i d a S a n o f i a R o m a , h a a c c e s o i r i f l e t t o r i r i u n e n d o v o c i i s t i t u z i o n a l i , p o l i t i c h e , d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e d e l T e r z o s e t t o r e . T r a g l i a l t r i : l ' a m b a s c i a t o r e d i F r a n c i a i n I t a l i a M a r t i n B r i e n s , l a d i r i g e n t e D i v i s i o n e B i o t e c n o l o g i e e F a r m a c e u t i c a d e l M i m i t C l a u d i a B i f f o l i , G i u s e p p e C u r i g l i a n o , p r e s i d e n t e e l e t t o E s m o ( E u r o p e a n S o c i e t y f o r M e d i c a l O n c o l o g y ) e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à S t a t a l e d i M i l a n o ; A l b e r t o M a n t o v a n i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e H u m a n i t a s p e r l a r i c e r c a e p r o f e s s o r e e m e r i t o d i H u m a n i t a s U n i v e r s i t y ; i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d i s a n i t à A l b e r t o S i r a c u s a n o ; l a D g d i F o n d a z i o n e T e l e t h o n I l a r i a V i l l a ; l a p r o r e t t r i c e d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i N a p o l i F e d e r i c o I I A n g e l a Z a m p e l l a , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i s o r v e g l i a n z a d e l C e n t r o n a z i o n a l e p e r l o s v i l u p p o d i t e r a p i a g e n i c a e f a r m a c i c o n t e c n o l o g i a R n a ; i l d i r e t t o r e d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a p e r A i s m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a ) e l a s u a F o n d a z i o n e F i s m , P a o l a Z a r a t i n ; e G i o v a n n i T r i a , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e E n e a T e c h e B i o m e d i c a l . L ' i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e i n u n m o m e n t o " c r u c i a l e p e r i l s e t t o r e " , s p i e g a n o i p r o m o t o r i , " i n c u i l a r i c e r c a b i o m e d i c a , l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e , l ' i m m u n o l o g i a d i n u o v a g e n e r a z i o n e e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t a n n o t r a s f o r m a n d o i n p r o f o n d i t à i p e r c o r s i d i c u r a e l e f i l i e r e p r o d u t t i v e " . P e r l ' I t a l i a , P a e s e l e a d e r e u r o p e o n e l l ' e x p o r t f a r m a c e u t i c o e " h u b d ' e c c e l l e n z a " p e r l a r i c e r c a c l i n i c a , q u e s t e t r a s f o r m a z i o n i r a p p r e s e n t a n o " u n ' o p p o r t u n i t à s t r a t e g i c a " d a c o g l i e r e a t t r a v e r s o u n a v i s i o n e d i l u n g o p e r i o d o . P e r T r i a a b b i a m o " u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à : t r a s f o r m a r e i l v a s t o p o t e n z i a l e d e l l e s c i e n z e d e l l a v i t a i n u n v e r o a s s e t s t r a t e g i c o n a z i o n a l e . L a s p e r i m e n t a z i o n e d i n u o v e f o r m e d i c o l l a b o r a z i o n e p u b b l i c o - p r i v a t o v a i n q u e s t a d i r e z i o n e : v a l o r i z z a r e l e e c c e l l e n z e s c i e n t i f i c h e e c l i n i c h e g i à p r e s e n t i n e l P a e s e e i n t e g r a r l e c o n l a c a p a c i t à i n d u s t r i a l e , t e c n o l o g i c a e p r o d u t t i v a . I n v e s t i r e i n i n f r a s t r u t t u r e b i o m e d i c h e a v a n z a t e e i n p o l i d i i n n o v a z i o n e p e r m e t t e d i g e n e r a r e u n e c o s i s t e m a a t t r a t t i v o , c a p a c e d i t r a t t e n e r e t a l e n t i , a t t i r a r e i n v e s t i m e n t i i n t e r n a z i o n a l i e s v i l u p p a r e f i l i e r e a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o . U n c o m p a r t o d e l l e s c i e n z e d e l l a v i t a f o r t e s i g n i f i c a c a p a c i t à d i r i s p o n d e r e p i ù r a p i d a m e n t e a l l e e m e r g e n z e s a n i t a r i e , m a g g i o r e s i c u r e z z a n e l l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i p r o d o t t i c r i t i c i e u n r u o l o p i ù a t t i v o n e l l e i n i z i a t i v e e u r o p e e d i s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a " . B a s e d e l d i b a t t i t o i d a t i d e l R e p o r t d ' i m p a t t o 2 0 2 4 d i S a n o f i , c h e o f f r o n o u n a f o t o g r a f i a d e l v a l o r e c h e l ' i n n o v a z i o n e p u ò g e n e r a r e p e r i l P a e s e . L ' a z i e n d a h a i n v e s t i t o 4 5 , 2 m i l i o n i d i e u r o n e l 2 0 2 4 i n R i c e r c a e S v i l u p p o i n I t a l i a , g e n e r a n d o u n b e n e f i c i o c o m p l e s s i v o d i 1 3 3 m i l i o n i d i e u r o p e r i l S s n e i l P a e s e i n t e r m i n i d i c o s t i e v i t a t i , s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a u n a n o t a . L ' e f f e t t o l e v a è p a r i a 2 , 9 5 : o g n i e u r o i n v e s t i t o i n r i c e r c a i n I t a l i a p r o d u c e q u a s i 3 e u r o d i r i s p a r m i o p e r l a c o l l e t t i v i t à c o n l a r i d u z i o n e d e l l e o s p e d a l i z z a z i o n i , l ' u s o p i ù a p p r o p r i a t o d e i p e r c o r s i c l i n i c i e l a d i s p o n i b i l i t à d i t e r a p i e i n n o v a t i v e . I n o l t r e , l a r i c e r c a s o s t e n u t a d a S a n o f i è u n a d e l l e p i ù e s t e s e i n I t a l i a - s i l e g g e - c o n 1 0 8 s t u d i c l i n i c i c o n d o t t i n e l l ' u l t i m o a n n o , c h e h a n n o c o i n v o l t o 1 . 5 1 7 p a z i e n t i d i s t r i b u i t i i n 5 6 3 c e n t r i c l i n i c i o s p e d a l i e r i e u n i v e r s i t a r i , e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n o l t r e 9 0 s t r u t t u r e s a n i t a r i e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . L a r i c e r c a , o s s e r v a M a r c e l l o C a t t a n i , p r e s i d e n t e e A d S a n o f i I t a l i a e M a l t a , " è c i ò c h e o g n i g i o r n o c i p e r m e t t e d i t r a s f o r m a r e c o n o s c e n z e s c i e n t i f i c h e i n s o l u z i o n i c o n c r e t e p e r m i l i o n i d i p e r s o n e . L ' I t a l i a h a u n a f o r z a u n i c a , r a p p r e s e n t a t a d a u n a r e t e c l i n i c a d i e c c e l l e n z a e d a r i c e r c a t o r i c a p a c i d i g u i d a r e s t u d i c o m p l e s s i , m u l t i d i s c i p l i n a r i e a d a l t a i n n o v a z i o n e . I r i s u l t a t i c h e o s s e r v i a m o - d a l l ' i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i a l l a r i d u z i o n e d e i c o s t i p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o - d i m o s t r a n o c h e , q u a n d o r i c e r c a p u b b l i c a e r i c e r c a i n d u s t r i a l e l a v o r a n o i n s i n e r g i a , l ' i n n o v a z i o n e a c c e l e r a e d i v e n t a v a l o r e r e a l e . L ' a m b i z i o n e è d i v e n t a r e l ' a z i e n d a b i o f a r m a c e u t i c a l e a d e r i n i m m u n o l o g i a e n t r o i l 2 0 3 0 i n v e s t e n d o , c o n o l t r e 4 5 m i l i o n i d i e u r o a l l ' a n n o s o l t a n t o i n I t a l i a , i n s t u d i s e m p r e p i ù a v a n z a t i c h e , a n c h e g r a z i e a d u n u s o m a s s i c c i o d e l l ' I a , i n t e g r a n o i m m u n o l o g i a , g e n o m i c a e n u o v e t e c n o l o g i e d i g i t a l i . A l l a r g a n d o l o s g u a r d o , s o n o c i r c a 7 0 i m i l i o n i d i e u r o i n v e s t i t i i n I t a l i a d a S a n o f i n e l l e t r e l e v e c h i a v e d e l l ' i n n o v a z i o n e : r i c e r c a e s v i l u p p o , t r a s f o r m a z i o n e t e c n o l o g i c a i n d u s t r i a l e , c o m p e t e n z e e f o r m a z i o n e . I n u n c o n t e s t o g l o b a l e d i g r a n d e c o m p l e s s i t à , a b b i a m o b i s o g n o d i c r e a r e u n e c o s i s t e m a i t a l i a n o d e l l e s c i e n z e d e l l a v i t a a l l ' a l t e z z a d e l l e a m b i z i o n i d e l l a n o s t r a n a z i o n e e d i s t i m o l o p e r u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e e u r o p e a c h e m e t t a i l s e t t o r e f a r m a c e u t i c o a l c e n t r o d e l l a c r e s c i t a " . A c c a n t o a l l a p r o d u z i o n e s c i e n t i f i c a , l a r i c e r c a d i S a n o f i g e n e r a " i m p a t t i s a n i t a r i i m m e d i a t i " e , i n p a r t i c o l a r e , n e l 2 0 2 4 t r e a r e e s o n o s t a t e o g g e t t o n e l r e p o r t d i u n ' a n a l i s i e c o n o m i c a s p e c i f i c a : l a c a m p a g n a n a z i o n a l e d i i m m u n i z z a z i o n e c o n t r o i l v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e n e i n e o n a t i , l e p a t o l o g i e i n f i a m m a t o r i e d i t i p o 2 e l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i . I b e n e f i c i p e r i l S s n : 2 9 , 5 m i l i o n i d i e u r o d i c o s t i e v i t a t i g r a z i e a l l ' i m m u n o p r o f i l a s s i R s v , 2 0 , 8 m i l i o n i d e r i v a n t i d a l l e s o l u z i o n i p e r l ' i n f i a m m a z i o n e d i t i p o 2 e 3 4 m i l i o n i l e g a t i a g l i i n i b i t o r i P c s k 9 n e l l a p r e v e n z i o n e c a r d i o v a s c o l a r e . S u l f r o n t e d e l l ' i n n o v a z i o n e , p r o s e g u e l a n o t a , S a n o f i " s t a g u i d a n d o u n a t r a s f o r m a z i o n e s t r u t t u r a l e d e l l a p r o p r i a p i p e l i n e " , o g g i c o m p o s t a d a 9 3 p r o g e t t i i n f a s e c l i n i c a , d i c u i 3 6 i n f a s e a v a n z a t a o g i à s o t t o p o s t i a l l e a u t o r i t à r e g o l a t o r i e , s o s t e n u t i s e m p r e p i ù d a l l ' u s o d i t e c n o l o g i e d i A i a p p l i c a t e a l d i s e g n o d e g l i s t u d i , a l l a g e s t i o n e d e i d a t i c l i n i c i e a l l a g e n e r a z i o n e d i n u o v i t a r g e t t e r a p e u t i c i . L ' I t a l i a s v o l g e u n " r u o l o c e n t r a l e " i n q u e s t o p e r c o r s o : g l i s t u d i s i n q u i c o n d o t t i r i g u a r d a n o a r e e c h i a v e c o m e i m m u n o l o g i a , t r a p i a n t i , n e u r o l o g i a , m a l a t t i e r a r e , d i a b e t e , v a c c i n i e d e m a t o l o g i a , e c o m p r e n d o n o a n c h e 1 2 m o l e c o l e i n n o v a t i v e , t r a c u i a l c u n e ' p i p e l i n e i n a p r o d u c t ' p o t e n z i a l m e n t e d e s t i n a t e a g e n e r a r e o l t r e 4 0 n u o v e i n d i c a z i o n i t e r a p e u t i c h e e n t r o i l 2 0 3 1 . I l 7 6 % d e g l i s t u d i d e l l ' a z i e n d a h a r i g u a r d a t o s o l u z i o n i b a s a t e s u m e c c a n i s m i d ' a z i o n e i m m u n o l o g i c i , m e n t r e g l i i n v e s t i m e n t i n e l l a r i c e r c a s u l l e m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e d i t i p o 2 s o n o c r e s c i u t i d e l 1 9 % n e l s o l o 2 0 2 4 . U n i m p e g n o p e r c o n t r i b u i r e a q u e l l a c h e d a a n n i M a n t o v a n i c h i a m a " r i v o l u z i o n e d e l l ' i m m u n o l o g i a " e c h e n o n g u a r d a p i ù a l l e m a l a t t i e c o m e c a t e g o r i e i s o l a t e , m a a i p e r c o r s i b i o l o g i c i d e l l ' i m m u n i t à a l l a b a s e d i m o l t e c o n d i z i o n i c r o n i c h e e i n f i a m m a t o r i e . T e m i s u c u i i l s u p e r e s p e r t o h a i n c e n t r a t o l a s u a l e c t u r e m a g i s t r a l e , d u r a n t e l a q u a l e h a a p p r o f o n d i t o c o m e l a c o m p r e n s i o n e d e i m e c c a n i s m i i m m u n i t a r i s i a o g g i a l l a b a s e d e l l e p r i n c i p a l i i n n o v a z i o n i t e r a p e u t i c h e e d i p r e v e n z i o n e . I l m e s s a g g i o e m e r s o i n d e f i n i t i v a d a l l ' e v e n t o d i R o m a ? L ' I t a l i a - c o n c l u d o n o g l i e s p e r t i - p u ò a s s u m e r e u n r u o l o d i l e a d e r s h i p n e l l e s c i e n z e d e l l a v i t a , m a q u e s t o r i c h i e d e u n a v i s i o n e n a z i o n a l e c o n d i v i s a , u n e c o s i s t e m a c h e p r e v e d a u n a g o v e r n a n c e c h e i n t e g r i r i c e r c a p u b b l i c a e p r i v a t a e i n v e s t i m e n t i c a p a c i d i t r a d u r s i i n s o l u z i o n i c o n c r e t e p e r l e p e r s o n e .