W a s h i n g t o n , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a d i c h i a r a t o c h e l a p r o s s i m a s e t t i m a n a i n c o n t r e r à l a l e a d e r d e l l ' o p p o s i z i o n e v e n e z u e l a n a e v i n c i t r i c e d e l p r e m i o N o b e l p e r l a p a c e M a r í a C o r i n a M a c h a d o e c h e a c c e t t e r à i l p r e m i o c h e l e i h a d i c h i a r a t o d i v o l e r c o n d i v i d e r e c o n l u i . " H o s a p u t o c h e v e r r à l a p r o s s i m a s e t t i m a n a e n o n v e d o l ' o r a d i s a l u t a r l a " , h a d e t t o T r u m p i n u n ' i n t e r v i s t a a F o x N e w s . T r u m p h a a g g i u n t o d i a v e r s e n t i t o c h e M a c h a d o v u o l e c o n s e g n a r g l i i l p r e m i o e h a c o m m e n t a t o c h e " e s a r e b b e u n g r a n d e o n o r e " . L a M a c h a d o h a e l o g i a t o T r u m p i n u n a i n t e r v i s t a a c o n c e s s a a F o x N e w s q u e s t a s e t t i m a n a , i n c u i h a d i c h i a r a t o d i n o n a v e r p a r l a t o c o n i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i d a o t t o b r e , d a d o p o l ' a n n u n c i o d e l l a v i t t o r i a d e l p r e m i o N o b e l . A l l ' e m i t t e n t e a m e r i c a n a a v e v a r i f e r i t o , " a n o m e d e l p o p o l o v e n e z u e l a n o , q u a n t o s i a m o g r a t i p e r l a c o r a g g i o s a m i s s i o n e ( d i T r u m p ) " , a g g i u n g e n d o c h e l e i e i l p o p o l o v e n e z u e l a n o v o g l i o n o " c o n d i v i d e r e " i l p r e m i o c o n T r u m p d o p o c h e l ' e s e r c i t o s t a t u n i t e n s e h a c a t t u r a t o M a d u r o e s u a m o g l i e e l i h a p o r t a t i a N e w Y o r k p e r p r o c e s s a r l i c o n l ' a c c u s a d i n a r c o t e r r o r i s m o .