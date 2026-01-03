N e w Y o r k , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - ( N e w Y o r k ) Q u a l c h e s e t t i m a n a f a E l l i o t t A b r a m s , u n o d e i v e c c h i f a l c h i n e o c o n d e l l ’ a p p a r a t o r e p u b b l i c a n o , a v e v a p r o p o s t o i n m o d o c h i a r o l a n e c e s s i t à d i u n c a m b i o d i r e g i m e i n V e n e z u e l a . I n u n l u n g o a r t i c o l o s u F o r e i g n A f f a i r s A b r a m s , c h e o g g i è u n a n a l i s t a d e l C o u n c i l o n F o r e i g n R e l a t i o n s , e r a s t a t o m o l t o d u r o c o n D o n a l d T r u m p , d i c u i è s t a t o i n v i a t o p e r i l V e n e z u e l a n e l c o r s o d e l l a s u a p r i m a p r e s i d e n z a . “ D o p o t a n t e d i m o s t r a z i o n i d i f o r z a e m u s c o l a r i e s i b i z i o n i n a v a l i d i r e t t e c o n t r o M a d u r o , p o t r e b b e r o f i n i r e p e r l a s c i a r l o a l p o t e r e . I n q u e s t o s c e n a r i o , M a d u r o n e u s c i r e b b e c o m e i l s o p r a v v i s s u t o c h e h a a v u t o l a m e g l i o s u T r u m p , d i m o s t r a n d o c h e l ’ i n f l u e n z a a m e r i c a n a n e l l ’ e m i s f e r o o c c i d e n t a l e è , n e l l a m i g l i o r e d e l l e i p o t e s i , l i m i t a t a ” . I l m o n i t o s e m b r a e s s e r e s t a t o a s c o l t a t o d a T r u m p c h e a l l ’ i n t e r n o d e l l a s u a a m m i n i s t r a z i o n e h a u n a l t r o s o s t e n i t o r e s t o r i c o d e l c a m b i o d i r e g i m e i n V e n e z u e l a : i l s e g r e t a r i o d i S t a t o , M a r c o R u b i o . P i ù i n g e n e r a l e l ’ o p e r a z i o n e d i T r u m p i n V e n e z u e l a h a f a t t o a v v e r a r e i l d e s i d e r i o d i t u t t i i f a l c h i r e p u b b l i c a n i , c h e d a t e m p o c h i e d e v a n o u n r e g i m e c h a n g e n e l P a e s e . O l t r e a d e t e s t a r e i l r e g i m e s o c i a l i s t a s u d a m e r i c a n o , p e n s a n o c h e “ i l c r o l l o s i a u n ’ o p p o r t u n i t à p e r g a l v a n i z z a r e g l i e l e t t o r i i s p a n i c i c o n s e r v a t o r i n e g l i S t a t i U n i t i ” , s c r i v e A n d r e w G a w t h o r p e d e l l a L e i d e n U n i v e r s i t y . M a m o l t i a n a l i s t i s o s t e n g o n o d a t e m p o c h e i l v e r o s o g n o d i R u b i o s i a q u e l l o d i d i s t r u g g e r e i l r e g i m e c u b a n o e c r e a r e u n a d e m o c r a z i a s u l l ’ i s o l a : i l s e g r e t a r i o d i S t a t o è f i g l i o d i i m m i g r a t i c u b a n i . " Q u e s t a s i t u a z i o n e v a o l t r e i l V e n e z u e l a : a n c h e C u b a p o t r e b b e o r a c r o l l a r e ” , h a d i c h i a r a t o V i c t o r i a C o a t e s , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a H e r i t a g e F o u n d a t i o n e d e x v i c e c o n s i g l i e r a p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e s o t t o l ’ a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p , i n t e r v e n e n d o s u F o x N e w s . E i n f a t t i o r a C u b a v e d r à u n b l o c c o t o t a l e d e l l e f o r n i t u r e d i p e t r o l i o e d i e n e r g i a , c o s a c h e s t a g i à p o r t a n d o a u n a f o r t e c r i s i i n t e r n a v i s t a l a c o l l a b o r a z i o n e s t o r i c a t r a i d u e P a e s i . “ V o g l i a m o e s s e r e c i r c o n d a t i d a P a e s i s i c u r i . E q u e s t a è c h i a r a m e n t e u n a s t r a t e g i a c h e g u a r d a a l l ’ A m e r i c a f i r s t ” , h a d e t t o T r u m p f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l s u o i n t e r e s s e p e r i l S u d a m e r i c a . L a r e c e n t e o p e r a z i o n e i n V e n e z u e l a r i l a n c i a u n a l i n e a s t o r i c a d e l l a p o l i t i c a e s t e r a a m e r i c a n a : l a D o t t r i n a M o n r o e , e n u n c i a t a n e l 1 8 2 3 , c h e e s c l u d e l a p r e s e n z a d i p o t e n z e e s t e r n e n e l l e A m e r i c h e . T r u m p h a f a t t o r i f e r i m e n t o a l l ’ i d e a d i s i c u r e z z a r e g i o n a l e c o m e p r i o r i t à , s o t t o l i n e a n d o l ’ i m p o r t a n z a p e r g l i S t a t i U n i t i d i c o n t r o l l a r e c i ò c h e a c c a d e n e l c o n t i n e n t e . I n q u e s t o c o n t e s t o , l ’ a z i o n e m i l i t a r e i n V e n e z u e l a n o n è s o l o u n c a s o i s o l a t o , m a r i e n t r a i n u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a p i ù a m p i a c h e r i g u a r d a a n c h e C u b a e i l r u o l o c r e s c e n t e d e l l a C i n a e d e l l a R u s s i a i n A m e r i c a L a t i n a . “ L a R u s s i a c r e d o a b b i a a l t r i p r o b l e m i , c o n t u t t i g l i a l t r i s i a m o p r o n t i a f a r e a f f a r i . A v e n d e r e i l p e t r o l i o v e n e z u e l a n o ” , h a d e t t o T r u m p p a r l a n d o c o n l a s t a m p a d a M a r - a - L a g o s e n z a c i t a r e l a C i n a c h e d i r e c e n t e h a d e t t o d i a v e r e i n t e r e s s i c o m m e r c i a l i n e l l a r e g i o n e e d i n o n v o l e r s i r i t i r a r e . G l i i n t e r v e n t i m i l i t a r i d e g l i S t a t i U n i t i r a r a m e n t e p a r t o n o c o n u n p i a n o c h i a r o p e r c o s t r u i r e u n n u o v o o r d i n e p o l i t i c o n e i P a e s i c o l p i t i . S p e s s o l ’ i d e a d i a c c o m p a g n a r e l a t r a n s i z i o n e n a s c e s o l o q u a n d o d i v e n t a e v i d e n t e c h e l a f o r z a m i l i t a r e , d a s o l a , n o n b a s t a a g a r a n t i r e s t a b i l i t à . È s u c c e s s o i n A f g h a n i s t a n , d o v e u n ’ o p e r a z i o n e i n i z i a l m e n t e p e n s a t a c o m e r i s p o s t a a g l i a t t e n t a t i d e l l ’ 1 1 s e t t e m b r e s i è t r a s f o r m a t a i n u n a l u n g a m i s s i o n e d i r i c o s t r u z i o n e d u r a t a v e n t ’ a n n i . I n I r a q , s i p r e v e d e v a u n i n t e r v e n t o r a p i d o p e r r o v e s c i a r e S a d d a m H u s s e i n , m a l a p r e s e n z a a m e r i c a n a è p r o s e g u i t a p e r q u a s i u n d e c e n n i o . L a s t e s s a c o s a è s u c c e s s a i n L i b i a d o p o l ’ i n t e r v e n t o d e l 2 0 1 1 d e l l a N a t o , i n u n ’ o p e r a z i o n e g u i d a t a d a g l i S t a t i U n i t i p e r r i b a l t a r e i l r e g i m e d i M u a m m a r G h e d d a f i . A n c h e n e l c a s o d e l V e n e z u e l a , l ’ e v e n t u a l e u s c i t a d i s c e n a d i M a d u r o s o l l e v a d u b b i s u l f u t u r o : n o n o s t a n t e T r u m p a b b i a d e t t o c h e d a o g g i i l P a e s e “ s a r à g u i d a t o d a g l i S t a t i U n i t i f i n o a q u a n d o n o n c i s a r à u n n u o v o g o v e r n o s t a b i l e ” , n o n è c h i a r o q u a n t o q u e s t o p e r i o d o d i “ t r a n s i z i o n e ” d u r e r à . S e p e r R u b i o e p e r c e n t i n a i a d i c i t t a d i n i c u b a n i e m i g r a t i n e g l i S t a t i U n i t i l a f i n e d e l r e g i m e d i C a s t r o è u n s o g n o , p e r T r u m p i g i o r n i d e l r e g i m e p o t r e b b e r o e s s e r e c o n t a t i : “ C u b a è u n c a s o i n t e r e s s a n t e . L e c o s e l ì n o n s t a n n o a n d a n d o b e n e , s t a n n o a t t r a v e r s a n d o u n m o m e n t o d i f f i c i l e e c r e d o c h e , a u n c e r t o p u n t o , i n i z i e r e m o a o c c u p a r c i a n c h e d i C u b a . L a s i t u a z i o n e è m o l t o s i m i l e a q u e l l a d e l V e n e z u e l a : v o g l i a m o a i u t a r e i l p o p o l o c u b a n o ” , h a d e t t o T r u m p n e l c o r s o d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a , n e l l a q u a l e è i n t e r v e n u t o a n c h e R u b i o : “ O g g i C u b a è u n d i s a s t r o , g u i d a t a d a p e r s o n e i n c o m p e t e n t i . L ’ e c o n o m i a è i n c o m p l e t o c o l l a s s o . P e r a n n i h a n n o s o s t e n u t o M a d u r o , a n c h e s u l p i a n o d e l l a s i c u r e z z a : i n a l c u n i c a s i , l ’ a p p a r a t o c u b a n o h a o f f e r t o s u p p o r t o d i r e t t o a l r e g i m e v e n e z u e l a n o . M a o r a è f i n i t a ” . ( d i A n g e l o P a u r a )