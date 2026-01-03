M a d r i d , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i m o m i n i s t r o s p a g n o l o P e d r o S á n c h e z h a c h i e s t o u n a " d e - e s c a l a t i o n " i n s e g u i t o a l l ' a t t a c c o m i l i t a r e c o n d o t t o d a g l i S t a t i U n i t i c o n t r o i l V e n e z u e l a . I n u n p o s t s u l s u o a c c o u n t X , S á n c h e z h a a s s i c u r a t o c h e i l g o v e r n o s p a g n o l o " s t a m o n i t o r a n d o a t t e n t a m e n t e l a s i t u a z i o n e i n V e n e z u e l a . L a n o s t r a a m b a s c i a t a e i n o s t r i c o n s o l a t i s o n o o p e r a t i v i . C h i e d i a m o u n g r a d u a l e a l l e n t a m e n t o d e l l e r e s t r i z i o n i e u n ' a z i o n e r e s p o n s a b i l e . I l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e i p r i n c i p i d e l l a C a r t a d e l l e N a z i o n i U n i t e d e v o n o e s s e r e r i s p e t t a t i " . I l p o s t d i S á n c h e z i n c l u d e u n a d i c h i a r a z i o n e d e l M i n i s t e r o d e g l i E s t e r i i n c u i s i s o t t o l i n e a c h e i l m i n i s t r o J o s é M a n u e l A l b a r e s e i l M i n i s t e r o s t e s s o s t a n n o m o n i t o r a n d o l a s i t u a z i o n e " i n m o d o c o o r d i n a t o " c o n i p a r t n e r d e l l ' U n i o n e E u r o p e a e d e i p a e s i d e l l a r e g i o n e .