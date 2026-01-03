R o m a , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a t t a c c o d i T r u m p c o n t r o i l V e n e z u e l a è u n p r e c e d e n t e p e r i c o l o s o e d e p l o r e v o l e . I l r e g i m e d i M a d u r o è b r u t a l e e p e r q u e s t o a b b i a m o s e m p r e s o s t e n u t o l ’ o p p o s i z i o n e v e n e z u e l a n a . O g g i i l s i s t e m a d i r e g o l e i n t e r n a z i o n a l i c h e h a f i n o r a e v i t a t o g u e r r e s u s c a l a g l o b a l e è a n c o r a p i ù f r a g i l e . Q u a n d o s i a f f e r m a l a f o r z a d e l l ’ a g g r e s s i o n e b r u t a l e o g n i p a e s e d e l m o n d o è p i ù e s p o s t o ” . C o s ì s u i s o c i a l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e E s t e r i d e l l a C a m e r a , L i a Q u a r t a p e l l e .