R o m a , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l r e g i m e s a n g u i n a r i o d i M a d u r o d e v e c e s s a r e d i e s i s t e r e , m a o g n i b o m b a a m e r i c a n a c h e c a d e s u l V e n e z u e l a n e p r o l u n g a l a v i t a s u l p i a n o s i m b o l i c o , r a f f o r z a n d o l a r e t o r i c a a n t i o c c i d e n t a l e e p r e p a r a n d o n u o v e r i s p o s t e a u t o r i t a r i e . L ’ o p e r a z i o n e v e n e z u e l a n a p o r t a a l l a l u c e u n a e v i d e n z a c h e t e n d i a m o a d i m e n t i c a r e : T r u m p , P u t i n e X I s i s t a n n o s p a r t e n d o i l m o n d o i n s f e r e d i i n f l u e n z a " L o s c r i v e s u i s o c i a l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o U e , P i n a P i c i e r n o d e l P d . " S e n z a d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , s e n z a m u l t i l a t e r a l i s m o c r e d i b i l e , l a f o r z a n o n p r o d u c e g i u s t i z i a : p r o d u c e s o l o n u o v i p r e c e d e n t i p e r i c o l o s i . A l l ' E u r o p a è c h i e s t o u n i m p e g n o d e f i n i t i v o p e r r i a f f e r m a r e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e c o n t r o l e a g g r e s s i o n i d e l l e p o t e n z e g l o b a l i a u t o c r a t i c h e e c l e p t o c r a t i c h e . L a l i b e r t à e l a d e m o c r a z i a s o n o n e l l e m a n i d e i p o p o l i , n o n d e l l e d o t t r i n e d i T r u m p , P u t i n e X i " .