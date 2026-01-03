R o m a , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l P r e s i d e n t e T r u m p a t t a c c a i l V e n e z u e l a e b o m b a r d a l a s u a c a p i t a l e s e n z a n e s s u n m a n d a t o i n t e r n a z i o n a l e e s e n z a u n v o t o d e l C o n g r e s s o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l ' e x m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a e d e s p o n e n t e P d A n d r e a O r l a n d o . " S i a m o d i f r o n t e a d u n ’ a z i o n e c h e s t r a c c i a o g n i r e s i d u o d e l l a l e g i t t i m i t à i n t e r n a z i o n a l e e a d u n p e r i c o l o n o n s o l o p e r i l V e n e z u e l a . N o n c ’ e n t r a n u l l a l ’ i n a c c e t t a b i l e o p e r a t o d i M a d u r o e f a n n o p e r s i n o t e n e r e z z a q u e l l i c h e p r e m e t t o n o d i a v e r p r e s o l e d i s t a n z e d a l r e g i m e v e n e z u e l a n o . E ’ e v i d e n t e c h e e s i s t e v a n o p e r u n a p o t e n z a c o m e g l i U s a a l t r e f o r m e d i p r e s s i o n e p e r f a v o r i r e u n ’ e v o l u z i o n e d e l q u a d r o p o l i t i c o d i q u e l p a e s e . L a p o s t a è , p u r t r o p p o , a s s a i p i ù g r a n d e " . " S e s i è s c e l t a q u e s t a s t r a d a l o s i e ’ f a t t o p e r d a r e u n s e g n a l e a t u t t a l ’ A m e r i c a L a t i n a e a l M o n d o . S e s i a c c e t t a q u e s t o i n t e r v e n t o s i l e g i t t i m a n o a p o s t e r i o r i t u t t e l e v i o l a z i o n i d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e q u e l l e c h e v e r r a n n o e r e s t e r à s o l o l ’ a r b i t r i o . S e l ’ E u r o p a e l ’ I t a l i a c o n t i n u e r a n n o a t a c e r e o b a l b e t t a r e c o n t r i b u i r a n n o a d a l i m e n t a r e i l c a o s a l i v e l l o g l o b a l e c o n c o n s e g u e n z e a n c h e p e r l a l o r o s i c u r e z z a . E ’ i l c o n c e t t o s t e s s o d i s o v r a n i t à c h e c r o l l a " .