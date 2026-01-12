R o m a , 1 2 g e n ( A d n k r o n o s ) - " A l b e r t o T r e n t i n i è f i n a l m e n t e l i b e r o d o p o u n a l u n g h i s s i m a e i n g i u s t a d e t e n z i o n e : u n a n o t i z i a c h e c i r e n d e f e l i c i e p e r l a q u a l e d e s i d e r o r i n g r a z i a r e l e d i p l o m a z i e e l e i s t i t u z i o n i c h e h a n n o l a v o r a t o a q u e s t o r i s u l t a t o e s o p r a t t u t t o l a m a m m a A r m a n d a c h e s i è b a t t u t a c o m e u n a l e o n e s s a " . L o d i c e A l e s s a n d r a M o r e t t i , e u r o p a r l a m e n t a r e d e l P d . " I n q u e s t i 4 2 0 g i o r n i d i c a r c e r e a C a r a c a s n o n a b b i a m o m a i s m e s s o d i f a r s e n t i r e l a n o s t r a v o c e p e r l a l i b e r a z i o n e d e l g i o v a n e c o o p e r a n t e e d o r a f i n a l m e n t e p u ò t o r n a r e a l l a s u a f a m i g l i a , c h e n o n h a m a i p e r s o l a s p e r a n z a d i r i a b b r a c c i a r l o ” , a g g i u n g e M o r e t t i .