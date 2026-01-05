L o n d r a , 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l R e g n o U n i t o s i a s t e r r à s e i l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a d e l l e N a z i o n i U n i t e d o v e s s e v o t a r e u n a r i s o l u z i o n e c o n t r o l ' a r r e s t o d e l p r e s i d e n t e v e n e z u e l a n o N i c o l á s M a d u r o d a p a r t e d e g l i S t a t i U n i t i . L o r i p o r t a i l T i m e s , s e c o n d o c u i " l a G r a n B r e t a g n a s i a s t e r r à d a l c r i t i c a r e g l i S t a t i U n i t i p e r l a c a t t u r a d i M a d u r o , t e m e n d o d i i r r i t a r e D o n a l d T r u m p . I l R e g n o U n i t o n o n f a r à a l c u n a v a l u t a z i o n e c i r c a l a l e g i t t i m i t à d e l l ' a z i o n e . S e l a q u e s t i o n e v e r r à s o t t o p o s t a a l v o t o p r e s s o i l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a d e l l e N a z i o n i U n i t e , i l R e g n o U n i t o s i a s t e r r à " . " I l p u n t o d i v i s t a d e l R e g n o U n i t o - a f f e r m a i l T i m e s - è c h e n o n g l i s p e t t a e s p r i m e r e u n g i u d i z i o s u u n ' a z i o n e u n i l a t e r a l e d e g l i S t a t i U n i t i d i c u i i l g o v e r n o n o n e r a a c o n o s c e n z a i n a n t i c i p o . I l g o v e r n o t e m e c h e c i ò p o s s a m e t t e r e a r e p e n t a g l i o l e r e l a z i o n i c o n g l i S t a t i U n i t i i n u n m o m e n t o c r i t i c o , i n p a r t i c o l a r e p e r q u a n t o r i g u a r d a i l f u t u r o d e l l ' U c r a i n a . U n a f o n t e g o v e r n a t i v a d i a l t o l i v e l l o h a d i c h i a r a t o : ' Q u e s t a è s t a t a u n a d e c i s i o n e d e g l i S t a t i U n i t i . N o n s p e t t a a n o i g i u d i c a r e s e s i a s t a t a l e g a l e ' .