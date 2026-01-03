R o m a , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ M a d u r o é u n d i t t a t o r e c h e t i e n e o s t a g g i o i l V e n e z u e l a d a o l t r e u n d e c e n n i o , i m p o v e r e n d o i l P a e s e , a r r e s t a n d o g l i o p p o s i t o r i , f a v o r e n d o l a c o r r u z i o n e . M a l ’ a t t a c c o s f e r r a t o d a g l i U s a d i T r u m p v a o l t r e o g n i l i m i t e r i s p e t t o a l l e l e g i t t i m e a z i o n i c h e l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e p u ò e d e v e f a r e p e r o p e r a r e p r e s s i o n i s u l r e g i m e d i M a d u r o " . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i . " L ’ a t t a c c o c o n l e f o r z e a r m a t e n e l c u o r e d i C a r a c a s r i s c h i a d i s c a r d i n a r e u l t e r i o r m e n t e i g i à f r a g i l i e q u i l i b r i i n t e r n a z i o n a l i e d i f a r s c i v o l a r e i l m o n d o v e r s o u n a a n c o r p i ù p e r i c o l o s a c h i n a . A n c h e i n q u e s t o c a s o , s i s e n t e l ’ a s s e n z a d i u n a U n i o n e E u r o p e a f o r t e , c o e s a e c r e d i b i l e , c h e f a v o r i s c a l a r i s o l u z i o n e d i p l o m a t i c a d e i c o n f l i t t i , p r i m a d e l r i c o r s o a l l e a r m i . A l g o v e r n o i t a l i a n o c h i e d i a m o m a s s i m a a t t e n z i o n e p e r g l i i t a l i a n i e i n p a r t i c o l a r e p e r A l b e r t o T r e n t i n i , i l c u i r i l a s c i o e i l c u i r i m p a t r i o d e v e a v v e n i r e c o n l a m a s s i m a u r g e n z a ” .