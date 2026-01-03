C a r a c a s , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e v e n e z u e l a n o N i c o l a s M a d u r o , c a t t u r a t o d u r a n t e u n ' o p e r a z i o n e l a m p o i n V e n e z u e l a d a i m i l i t a r i a m e r i c a n i , s a r à p r o c e s s a t o n e g l i S t a t i u n i t i c o n l a p r o b a b i l e i n c r i m i n a z i o n e d i t r a f f i c o d i d r o g a . P e r a n n i l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p h a a f f e r m a t o c h e M a d u r o è u n c r i m i n a l e e h a c e r c a t o d i p r o c e s s a r l o t r a m i t e i l s i s t e m a l e g a l e s t a t u n i t e n s e . N e l 2 0 2 0 , d u r a n t e i l p r i m o m a n d a t o d e l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p , M a d u r o è s t a t o a c c u s a t o n e l d i s t r e t t o m e r i d i o n a l e d i N e w Y o r k d i " n a r c o t e r r o r i s m o " , c o s p i r a z i o n e p e r l ' i m p o r t a z i o n e d i c o c a i n a e a c c u s e c o r r e l a t e . L ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p h a o f f e r t o u n a r i c o m p e n s a d i 1 5 m i l i o n i d i d o l l a r i p e r l ' a r r e s t o d e l l e a d e r v e n e z u e l a n o . L a r i c o m p e n s a è s t a t a a u m e n t a t a a 2 5 m i l i o n i d i d o l l a r i n e g l i u l t i m i g i o r n i d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e B i d e n , a l l ' i n i z i o d i g e n n a i o 2 0 2 5 , e a u m e n t a t a a 5 0 m i l i o n i d i d o l l a r i n e l l ' a g o s t o 2 0 2 5 d o p o c h e T r u m p è e n t r a t o i n c a r i c a p e r u n s e c o n d o m a n d a t o e h a d e s i g n a t o i l C a r t e l d e l o s S o l e s c o m e o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a s t r a n i e r a . L ' a m m i n i s t r a z i o n e h a a f f e r m a t o c h e M a d u r o è i l l e a d e r d i q u e l g r u p p o , c h e d e s c r i v e c o m e u n ' o r g a n i z z a z i o n e c r i m i n a l e . " Q u e s t a a c c u s a , q u e s t a a f f e r m a z i o n e , c h e i l r e g i m e d i M a d u r o s i a u n ' o r g a n i z z a z i o n e n a r c o t e r r o r i s t i c a n o n s i b a s a s u d i s c o r s i o s p e c u l a z i o n i p o l i t i c h e . S i b a s a s u l l e p r o v e f o r n i t e a u n a g i u r i a d e l d i s t r e t t o m e r i d i o n a l e d i N e w Y o r k c h e h a e m e s s o u n a t t o d ' a c c u s a " , h a d i c h i a r a t o i l S e g r e t a r i o d i S t a t o a m e r i c a n o M a r c o R u b i o i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a i l m e s e s c o r s o . T r u m p h a d i c h i a r a t o i n u n p o s t s u i s o c i a l m a t t i n a c h e M a d u r o è s t a t o c a t t u r a t o " i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e f o r z e d e l l ' o r d i n e s t a t u n i t e n s i " e h a p r o m e s s o m a g g i o r i d e t t a g l i n e l c o r s o d e l l a g i o r n a t a . I l s e n a t o r e r e p u b b l i c a n o s t a t u n i t e n s e M i k e L e e d e l l o U t a h h a d i c h i a r a t o d i a v e r p a r l a t o c o n M a r c o R u b i o s t a m a t t i n a e c h e i l s e g r e t a r i o d i S t a t o g l i h a d e t t o " c h e N i c o l á s M a d u r o è s t a t o a r r e s t a t o d a p e r s o n a l e s t a t u n i t e n s e p e r e s s e r e p r o c e s s a t o p e r a c c u s e p e n a l i n e g l i S t a t i U n i t i e c h e l ' a z i o n e m i l i t a r e è s t a t a m e s s a i n a t t o p e r p r o t e g g e r e e d i f e n d e r e c o l o r o c h e h a n n o e s e g u i t o i l m a n d a t o d i a r r e s t o " .