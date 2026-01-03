R o m a , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " O n o r e v o l e P r e s i d e n t e , L e c h i e d o , a n o m e d e l G r u p p o P a r l a m e n t a r e M o v i m e n t o 5 S t e l l e , l a c o n v o c a z i o n e i m m e d i a t a d i u n a C o n f e r e n z a d e i P r e s i d e n t i d e i G r u p p i P a r l a m e n t a r i , a l f i n e d i d i s p o r r e u n a i n f o r m a t i v a u r g e n t e d e l M i n i s t r o d e g l i E s t e r i i n m e r i t o a l l a s i t u a z i o n e i n V e n e z u e l a ” . Q u e s t o i l t e s t o i n v i a t o d a i c a p i g r u p p o R i c c a r d o R i c c i a r d i e S t e f a n o P a t u a n e l l i a i p r e s i d e n t i d i C a m e r a e S e n a t o .