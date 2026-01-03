Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Cerano moltissime ragioni per auspicare la fine del regime sanguinario di Maduro in Venezuela. Lattacco ordinato da Trump è però una grave violazione del diritto internazionale, che rischia di legittimarne altre - dallUcraina a Taiwan. Il mondo non ha nulla da guadagnare dallaffermazione del diritto del più forte". Lo scrive l'eurodeputato Pd, Giorgio Gori, sui social.