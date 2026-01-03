R o m a , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C ’ e r a n o m o l t i s s i m e r a g i o n i p e r a u s p i c a r e l a f i n e d e l r e g i m e s a n g u i n a r i o d i M a d u r o i n V e n e z u e l a . L ’ a t t a c c o o r d i n a t o d a T r u m p è p e r ò u n a g r a v e v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , c h e r i s c h i a d i l e g i t t i m a r n e a l t r e - d a l l ’ U c r a i n a a T a i w a n . I l m o n d o n o n h a n u l l a d a g u a d a g n a r e d a l l ’ a f f e r m a z i o n e d e l d i r i t t o d e l p i ù f o r t e " . L o s c r i v e l ' e u r o d e p u t a t o P d , G i o r g i o G o r i , s u i s o c i a l .