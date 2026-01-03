C a r a c a s , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S o n o m o l t i g l i u t e n t i d e i s o c i a l m e d i a c h e h a n n o s e g n a l a t o d i v e r s e e s p l o s i o n i a C a r a c a s n e l l e p r i m e o r e d i s t a m a t t i n a , c o n g l i a b i t a n t i d i d i v e r s i q u a r t i e r i d e l l a c a p i t a l e v e n e z u e l a n a c h e h a n n o p r e f e r i t o l a s c i a r e l e p r o p r i e a b i t a z i o n i , n e l l e q u a l i n o n s i s e n t i v a n o a l s i c u r o , p e r r i v e r s a r s i i n s t r a d a . A l t r e t t a n t i i v i d e o d e l l e e s p l o s i o n i d i f f u s i s u d i v e r s e p i a t t a f o r m e . S e c o n d o t e s t i m o n i , i l r u m o r e d e l l a d e t o n a z i o n e è s t a t o u d i t o i n d i v e r s e z o n e d e l l a c i t t à , n o n c h é a l l ' a e r o p o r t o S i m ó n B o l í v a r d i M a i q u e t í a e a l p o r t o d i L a G u a i r a . I r e s i d e n t i d i q u a r t i e r i c o m e E l J u n q u i t o , L a P a s t o r a , M a c a r a o , E l H a t i l l o , E l M a r q u é s e L o s R u i c e s h a n n o r i f e r i t o d i a v e r s e n t i t o a e r e i v o l a r e s o p r a d i l o r o e d e s p l o s i o n i . A l c u n e z o n e d e l l a c i t t à s o n o r i m a s t e s e n z a e l e t t r i c i t à . S o n o s t a t e c o n d i v i s e i n o l t r e i m m a g i n i d i c i t t a d i n i c h e h a n n o l a s c i a t o i l o r o a p p a r t a m e n t i r i v e r s a n d o s i i n s t r a d a .