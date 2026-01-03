C a r a c a s , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I n o t i z i a r i v e n e z u e l a n i E f e c t o C o c u y o e T a l C u a l D i g i t a l h a n n o r i f e r i t o c h e s o n o s t a t e u d i t e e s p l o s i o n i a n c h e n e l l o s t a t o d i L a G u a i r a , a n o r d d i C a r a c a s , s u l l a c o s t a d e l P a e s e e a H i g u e r o t e , u n a c i t t à c o s t i e r a n e l l o s t a t o d i M i r a n d a . U n v i d e o o t t e n u t o e v e r i f i c a t o d a l l a C n n m o s t r a d u e p e n n a c c h i d i f u m o c h e s i i n n a l z a n o n e l c i e l o n o t t u r n o t r a l e l u c i d i C a r a c a s . A l l a b a s e d i u n o d e i p e n n a c c h i s i n o t a u n b a g l i o r e a r a n c i o n e . P o i s i v e d e b r e v e m e n t e u n l a m p o i n u n ' a l t r a p o s i z i o n e , s e g u i t o d a u n b o a t o .