B o g o t à , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a C o l o m b i a , G u s t a v o P e t r o , h a a f f e r m a t o c h e C a r a c a s è s o t t o b o m b a r d a m e n t o , d o p o c h e n e l l e p r i m e o r e d e l m a t t i n o s o n o s t a t e u d i t e d e t o n a z i o n i e d e s p l o s i o n i i n v a r i e p a r t i d e l l a c a p i t a l e v e n e z u e l a n a , e h a c h i e s t o r i u n i o n i u r g e n t i d e l l e N a z i o n i U n i t e e d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e d e g l i S t a t i A m e r i c a n i . P e t r o h a s o t t o l i n e a t o c h e l a C o l o m b i a è m e m b r o d e l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a d e l l e N a z i o n i U n i t e e c h e l a r i u n i o n e d e v ' e s s e r e c o n v o c a t a i m m e d i a t a m e n t e , p e r " s t a b i l i r e l a l e g a l i t à i n t e r n a z i o n a l e d e l l ' a g g r e s s i o n e c o n t r o i l V e n e z u e l a " .