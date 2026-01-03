B o g o t à , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l V e n e z u e l a h a d e n u n c i a t o u n a " g r a v i s s i m a a g g r e s s i o n e m i l i t a r e " d o p o l e e s p l o s i o n i c h e h a n n o s c o s s o l a C a p i t a l e C a r a c a s d u r a n t e l a n o t t e , e i l p r e s i d e n t e N i c o l a s M a d u r o h a d e c r e t a t o l o s t a t o d i e m e r g e n z a . " I l V e n e z u e l a r e s p i n g e , r i p u d i a e d e n u n c i a l a g r a v i s s i m a a g g r e s s i o n e m i l i t a r e p e r p e t r a t a d a g l i S t a t i U n i t i c o n t r o i l t e r r i t o r i o e l a p o p o l a z i o n e v e n e z u e l a n i , n e l l e l o c a l i t à c i v i l i e m i l i t a r i d i C a r a c a s e n e g l i S t a t i d i M i r a n d a , A r a g u a e L a G u a i r a i n t o r n o a C a r a c a s " , s i l e g g e i n u n c o m u n i c a t o d e l g o v e r n o . I l p r e s i d e n t e N i c o l a s M a d u r o h a d i c h i a r a t o l o s t a t o d i e m e r g e n z a e h a i n v i t a t o " t u t t e l e f o r z e s o c i a l i e p o l i t i c h e d e l P a e s e a d a t t i v a r e i p i a n i d i m o b i l i t a z i o n e " , s e c o n d o i l c o m u n i c a t o .