R o m a , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a t t a c c o m i l i t a r e d e g l i S t a t i U n i t i a l V e n e z u e l a è g r a v i s s i m o e d è u n a t t o d i p i r a t e r i a i n t e r n a z i o n a l e . L a l o t t a a l n a r c o t r a f f i c o è u n a l i b i : d o m a n i T r u m p b o m b a r d e r à l a C i n a p e r i l f e n t a n y l ? T r u m p p o r t a i l m o n d o v e r s o u n a g u e r r a p e r m a n e n t e . I l g o v e r n o M e l o n i n o n c o n d a n n a : d u e p e s i e d u e m i s u r e " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e , s u l s u o p r o f i l o F a c e b o o k .