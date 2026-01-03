R o m a , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S e g u o c o n a p p r e n s i o n e e p r e o c c u p a z i o n e l ’ e v o l v e r s i d e l l a s i t u a z i o n e i n V e n e z u e l a . M a i c o m e o g g i s e r v e r i a f f e r m a r e i l r i p u d i o d e l l a g u e r r a c o m e m e z z o d i r i s o l u z i o n e d e l l e c o n t r o v e r s i e i n t e r n a z i o n a l i , c o s ì c o m e s c r i t t o n e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e " . C o s ì S t e f a n o B o n a c c i n i . " I l r e g i m e d i M a d u r o è b r u t a l e , v i o l a n d o c o s t a n t e m e n t e i d i r i t t i u m a n i : p r o p r i o p e r q u e s t o , c o m e P a r t i t o D e m o c r a t i c o , i n q u e s t i a n n i l o a b b i a m o c o n d a n n a t o d u r a m e n t e , s o s t e n e n d o l ’ o p p o s i z i o n e d e m o c r a t i c a v e n e z u e l a n a e c h i e s t o c o n f o r z a l a l i b e r a z i o n e d e g l i o p p o s i t o r i e d e i c o o p e r a n t i i n g i u s t a m e n t e i n c a r c e r a t i , t r a c u i i l n o s t r o c o n n a z i o n a l e A l b e r t o T r e n t i n i " . " L ’ a t t a c c o d i T r u m p r a p p r e s e n t a p e r ò u n a g r a v e v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , l ’ e n n e s i m o t a s s e l l o d e l l o s m a n t e l l a m e n t o d e l l ’ o r d i n e m u l t i l a t e r a l e e r i s c h i a d i c r e a r e c a o s a l i v e l l o r e g i o n a l e e g l o b a l e . I l G o v e r n o i t a l i a n o è q u e l l o e u r o p e i s i a n o u n i t i e a t t i v i n e l l a r i c h i e s t a d i u n a d e - e s c a l a t i o n e d i u n a s o l u z i o n e p a c i f i c a d e l l a c r i s i , n e l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e p e r i l p r i m a t o d e l l a d i p l o m a z i a " .