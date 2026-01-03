R o m a , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o n h o m a i a v u t o a l c u n a s i m p a t i a p e r i l r e g i m e d i M a d u r o c h e n o n r i s p e t t a i d i r i t t i u m a n i , t i e n e i n c a r c e r e d i s s i d e n t i p o l i t i c i t r a c u i a l c u n i I t a l o - v e n e z u e l a n i e c o o p e r a n t i c o m e l ’ i t a l i a n o A l b e r t o T r e n t i n i , m a l ’ a t t a c c o o d i e r n o d a p a r t e d e g l i S t a t i U n i t i v i o l a g r a v e m e n t e l a s o v r a n i t à t e r r i t o r i a l e d e l V e n e z u e l a e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . L o d i c h i a r a L a u r a B o l d r i n i d e p u t a t a P d e P r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o . " L ’ a c c u s a d i s o s t e n e r e i l n a r c o t r a f f i c o n o n p u ò i n a l c u n m o d o g i u s t i f i c a r e u n a t a l e o p e r a z i o n e . S i a m o d i f r o n t e a d u n ’ a l t r a p r o v a d i f o r z a m e s s a i n a t t o d a l P r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p c h e i n o g n i c i r c o s t a n z a c r i t i c a , a n z i c h é i l d i a l o g o e l a m e d i a z i o n e , u s a l e a r m i , c r e a n d o u l t e r i o r i p r o b l e m i e i n s t a b i l i t à . P e r q u e s t o c i a s p e t t i a m o c h e l ' I t a l i a , l ' U e e t u t t a l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e c o n d a n n i n o c o n f o r z a l ’ a t t a c c o a l V e n e z u e l a " .