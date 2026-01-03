C a r a c a s , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t o m o m e n t o n o n s i s e n t o n o b o m b a r d a m e n t i , a t t a c c h i . S a p p i a m o c h e s o n o s t a t e c o l p i t e v a r i e i n s t a l l a z i o n i a n c h e a b b a s t a n z a v i c i n e a l l ' a m b a s c i a t a . I n a l t r e l o c a l i t à , s i a p o r t u a l i c h e i n s t a l l a z i o n i a e r o n a u t i c h e , l a s i t u a z i o n e r e s t a m o l t o i n c e r t a . I o s o n o i n c o n t a t t o c o n t i n u o c o n l ' O n o r e v o l e M i n i s t r o T a j a n i . L a n o s t r a p r i o r i t a r i a p r e o c c u p a z i o n e è o v v i a m e n t e l ' i n c o l u m i t à d e i n o s t r i c o n n a z i o n a l i , a c u i r a c c o m a n d i a m o d i r e s t a r e i n c a s a " . L o h a d e t t o a R a i N e w s 2 4 l ' a m b a s c i a t o r e a C a r a c a s G i o v a n n i U m b e r t o D e V i t o , a g g i u n g e n d o c h e " s i a m o i n c o n t a t t o e s i a m o m o b i l i t a t i a t t r a v e r s o i d u e c o n s o l a t i , q u e l l o d i C a r a c a s e q u e l l o d i M a r a c a i b o . P e r i l m o m e n t o n o n a b b i a m o p a r t i c o l a r i s e g n a l i d a p a r t e d e i c o n n a z i o n a l i e s t i a m o m o n i t o r a n d o c o s t a n t e m e n t e l a s i t u a z i o n e " . " N o i d a s e t t i m a n e s i a m o i n c o n t a t t o c o n l a F a r n e s i n a - h a d e t t o a n c o r a l ' a m b a s c i a t o r e - S i a m o i n c o n t a t t o c o n l a c o l l e t t i v i t à i t a l i a n a , c o n t u t t i i c o n s o l i e i c o n s o l i o n o r a r i , c i s i a m o p r e p a r a t i d a s e t t i m a n e c o n t u t t e l e p o s s i b i l i p i a n i d i c o n t i n g e n z a p e r p o t e r g a r a n t i r e l a m a s s i m a a s s i s t e n z a i n c a s o d i b i s o g n o a i n o s t r i c o n n a z i o n a l i . I n o s t r i c o n c i t t a d i n i s o n o l a n o s t r a p r i o r i t à , c i s t i a m o l a v o r a n d o d a s e t t i m a n e . È c h i a r o c h e i n q u e s t o m o m e n t o q u e l l o c h e n o i r a c c o m a n d i a m o è d i r i m a n e r e n e l l e a b i t a z i o n i , q u i n d i d i n o n u s c i r e p e r s t r a d a . L a s i t u a z i o n e è t a l m e n t e f l u i d a e i n c e r t a , c h e n o i r a c c o m a n d i a m o v i v a m e n t e d i t e n e r s i i n c o n t a t t o c o n l ' a m b a s c i a t a , c o n i c o n s o l a t i , m a d i n o n u s c i r e p e r s t r a d a e e v i t a r e q u a l s i a s i s p o s t a m e n t o i n q u e s t o m o m e n t o " . " S i a m o i n a l l e r t a - h a d e t t o a n c o r a D e V i t o - C e r c h i a m o d i m a n t e n e r e i l c o n t r o l l o d e l l a s i t u a z i o n e e s o p r a t t u t t o d i e v i t a r e a l l a r m i s m i . O v v i a m e n t e l a n o s t r a p r i o r i t à s o n o i c o n n a z i o n a l i , q u i l a c o l l e t t i v i t à è m o l t o n u m e r o s a . S o n o c i r c a 1 6 0 . 0 0 0 g l i i t a l i a n i i n t u t t o i l p a e s e , l a m a g g i o r p a r t e s o n o d o p p i c i t t a d i n i , m a c i s o n o a n c h e a l c u n i e x p a t c h e s o n o q u i p e r m o t i v i d i l a v o r o , a n c h e m o t i v i d i t u r i s m o , q u i n d i l a n o s t r a p r i o r i t à è a s s o l u t a m e n t e g a r a n t i r e l a l o r o i n c o l u m i t à e f a r e t u t t o i l p o s s i b i l e p e r d a r e l o r o o g n i e v e n t u a l e a s s i s t e n z a . Q u a n t o a e v e n t u a l i v o l i p e r r i p o r t a r l i i n I t a l i a , n o n p a r l e r e i d i q u e s t o p e r c h é l o s p a z i o a e r e o è c h i u s o e n o n c ' è p r o p r i o l a p o s s i b i l i t à m a t e r i a l e d i o r g a n i z z a r e d e i v o l i i n q u e s t o m o m e n t o " .