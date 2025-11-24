R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ e l e z i o n e d e l P r e s i d e n t e S t e f a n i è u n o r g o g l i o p e r t u t t o i l M o v i m e n t o e p e r i v e n e t i . I l r i s u l t a t o o t t e n u t o d a l l a L e g a è i l f r u t t o d i u n a s q u a d r a c o m p a t t a , d i u n t e r r i t o r i o s o l i d o e d i u n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e f o n d a t a s u i t e m i , c o n p r o p o s t e n u o v e e m o d e r n e . S t e f a n i h a d i m o s t r a t o c h e s e r i e t à , c o n c r e t e z z a e v i s i o n e p r o d u c o n o r i s u l t a t i . M i a u g u r o c h e a n c h e i n L o m b a r d i a s i p o s s a s e g u i r e q u e s t a s t r a d a d i c r e s c i t a e r i n n o v a m e n t o " . C o s ì L u c a T o c c a l i n i , d e p u t a t o d e l l a L e g a , d a l q u a r t i e r g e n e r a l e d i A l b e r t o S t e f a n i .