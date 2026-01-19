R o m a , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ V a l e n t i n o G a r a v a n i h a c o n t r i b u i t o a r e n d e r e g r a n d e l a c r e a t i v i t à i t a l i a n a n e l m o n d o , i n t e r p r e t a n d o , c o n i l s u o l a v o r o , l ’ e l e g a n z a e l a c u l t u r a d e l n o s t r o P a e s e i n m o d o u n i c o e i r r i p e t i b i l e . L ’ I t a l i a p e r d e u n g r a n d e p r o t a g o n i s t a d e l l a m o d a , u n s i m b o l o i n t e r n a z i o n a l e d i s t i l e c h e h a i s p i r a t o e c o n t i n u e r à a d i s p i r a r e a l t r i s t i l i s t i e c r e a t i v i . A n o m e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o v o g l i o e s p r i m e r e c o r d o g l i o e v i c i n a n z a a i f a m i l i a r i e a t u t t i c o l o r o c h e g l i s o n o s t a t i a c c a n t o n e l l a v i t a e n e l l a v o r o " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .