R o m a , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n l a s c o m p a r s a d i V a l e n t i n o p e r d i a m o u n o d e i p i ù g r a n d i s i m b o l i d e l l a m o d a i t a l i a n a , u n m a e s t r o d i s t i l e c h e h a p o r t a t o n e l m o n d o l ’ e l e g a n z a , l a c r e a t i v i t à e i l t a l e n t o d e l n o s t r o P a e s e . R i v o l g o u n p e n s i e r o d i s i n c e r o c o r d o g l i o a i f a m i l i a r i , a i c o l l a b o r a t o r i c h e n e h a n n o c o n d i v i s o i l l u n g o e s t r a o r d i n a r i o p e r c o r s o c r e a t i v o e a c h i c o n t i n u e r à a c u s t o d i r n e e v a l o r i z z a r n e l ’ e r e d i t à a r t i s t i c a e c u l t u r a l e " . C o s ì i l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , L o r e n z o F o n t a n a .