R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " È b e n e c h e a l f o r u m s i d i s c u t a d i v a c c i n a z i o n e d e l l ’ a d u l t o p e r c h é , n e l l ’ o t t i c a d e l l a s i c u r e z z a d e l p a z i e n t e , l e v a c c i n a z i o n i s o n o u n e l e m e n t o e s s e n z i a l e , s o p r a t t u t t o n e l s e t t i n g o s p e d a l i e r o , d o v e p r e v e n g o n o i n f e z i o n i c o r r e l a t e a l l ’ a s s i s t e n z a e r i d u c o n o l ’ i m p a t t o d e l l ’ a n t i m i c r o b i c o r e s i s t e n z a " . L o h a d e t t o S i l v i o T a f u r i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i I g i e n e a l l ’ u n i v e r s i t à d i B a r i , p a r t e c i p a n d o a l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t d i A r e z z o d o v e o g g i s i p a r l a d i v a c c i n a z i o n i e , i n p a r t i c o l a r e , d i p r o t e z i o n e d e l l ’ a d u l t o , t e m a c r u c i a l e p e r l a s i c u r e z z a d e l p a z i e n t e . I l P i a n o n a z i o n a l e d i p r e v e n z i o n e v a c c i n a l e ( P n p v ) p r e v e d e u n c a l e n d a r i o p e r l a v i t a , a p p r o v a t o n e l 2 0 2 3 , m a T a f u r i a v v e r t e : " I l c a l e n d a r i o è c r i s t a l l i z z a t o , n o n c i s o n o s t a t i a g g i o r n a m e n t i n o n o s t a n t e l ’ a v a n z a m e n t o d e l l a c o n o s c e n z a c o r r a m o l t i s s i m o " . L e R e g i o n i l a m e n t a n o f o n d i i n s u f f i c i e n t i e l a c u n e i m p o r t a n t i , c o m e l ’ a s s e n z a d e l l a v a c c i n a z i o n e c o n t r o i l v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e ( R s v ) p e r g l i o v e r 6 5 . " I l P n p v i n c l u d e a n t i n f l u e n z a l e , a n t i p n e u m o c o c c i c o , a n t i - z o s t e r e i n d i c a z i o n i p e r s o g g e t t i a r i s c h i o m a m a n c a n o n u o v e v a c c i n a z i o n i c o m e l ’ a n t i - R s v – s o t t o l i n e a l ’ e s p e r t o – e n o n s i f a r i f e r i m e n t o a i c a m b i a m e n t i d e i p r o d o t t i d i s p o n i b i l i " . L ’ i n f e z i o n e d a R s v i n s i e m e a C o v i d e i n f l u e n z a , è t r a l e p r i n c i p a l i c a u s e d i m o r b o s i t à e m o r t a l i t à i n i n v e r n o , c o m e o s s e r v a T a f u r i c h e l a n c i a u n a p p e l l o . " D i v e n t a u r g e n t e a d o t t a r e p o l i c y p e r i n t r o d u r r e q u e s t a v a c c i n a z i o n e n e l c a l e n d a r i o " , p e r c h é i n v e s t i r e n e l l a p r o t e z i o n e d e g l i a d u l t i f r a g i l i è s t r a t e g i c o . " S o n o l o r o - p r e c i s a - a g e n e r a r e i l m a g g i o r c a r i c o d i o s p e d a l i z z a z i o n e , c o n p r e s s i o n e s u i p r o n t o s o c c o r s o e c a r e n z a d i p o s t i l e t t o . F a r e b u o n e c a m p a g n e v a c c i n a l i s i g n i f i c a c r e a r e u n o s c u d o c o n t r o l a d i f f i c o l t à d e l s i s t e m a d e l l e c u r e d u r a n t e l a s t a g i o n e i n v e r n a l e " , c o n c l u d e .