R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a c i c h i e d o n o d i t r o v a r e l a c u r a d e f i n i t i v a c h e c a n c e l l i l a m a l a t t i a , a f f i n c h é u n g i o r n o n o n s i s a p p i a n e m m e n o p i ù c h e c o s ' e r a , r e a l i z z a n d o c o s ì l a n o s t r a v i s i o n e d i u n m o n d o l i b e r o d a l l a s c l e r o s i m u l t i p l a . C o m e A i s m c i b a t t i a m o a f f i n c h é i d i r i t t i d e l l e p e r s o n e c o n S m v e n g a n o e f f e t t i v a m e n t e g a r a n t i t i . A b b i a m o u n a C a r t a d e i d i r i t t i d e l l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a e p a t o l o g i e c o r r e l a t e , d e i l o r o f a m i l i a r i e c a r e g i v e r , c h e i n v i t o t u t t i a f i r m a r e s u l n o s t r o s i t o a i s m . i t " . L o h a d e t t o F r a n c e s c o V a c c a , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A i s m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a , i n t e r v e n e n d o a M i l a n o a l l a C h a r i t y D i n n e r A i s m a l T e a t r o A l c i o n e . U n e v e n t o a n n u a l e c h e è d i v e n t a t o " u n m o d o p e r r i n g r a z i a r e c h i d u r a n t e l ' a n n o è a l n o s t r o f i a n c o , p e r r i c o r d a r e l ' i m p o r t a n z a d i s o s t e n e r e l a r i c e r c a e p e r s o t t o l i n e a r e l e a t t i v i t à d i A i s m " . L ' a s s o c i a z i o n e , n a t a o r m a i 5 0 a n n i f a , è p r e s e n t e s u l t e r r i t o r i o c o n " 9 8 s e z i o n i , g r u p p i o p e r a t i v i e p u n t i d i a s c o l t o p e r c h é v o g l i a m o e s s e r e d o v e l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a s o n o . C o s ì f a c e n d o - s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e - r i u s c i a m o a c o n t a r l e " e a i u t a r l e " t u t t e " .