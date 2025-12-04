W a s h i n g t o n , 4 d i c . ( A d n k r o n o s / D p a ) - " H o s e n t i t o c h e a v e t e e l e t t o u n r e " : i l p r i n c i p e H a r r y d ' I n g h i l t e r r a h a s c h e r z a t o s u l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p d u r a n t e u n ' a p p a r i z i o n e a s o r p r e s a a l L a t e S h o w W i t h S t e p h e n C o l b e r t , s u l l a C b s . H a r r y è a p p a r s o i n u n o s k e t c h c o m i c o a n d a t o i n o n d a i e r i s e r a , i n t e r p r e t a n d o s e s t e s s o m e n t r e f a u n p r o v i n o p e r d i v e n t a r e i l ' p r i n c i p e d i N a t a l e ' i n u n f i l m d e l l a H a l l m a r k ( u n a d e l l e a z i e n d e p i ù i m p o r t a n t i d e g l i S t a t i U n i t i n e l s e t t o r e d e l l e c a r t o l i n e d ' a u g u r i ) . N e l s e g m e n t o d e d i c a t o a H a r r y n e l l a t r a s m i s s i o n e d e l c o m i c o S t e p h e n C o l b e r t , i l d u c a v a g a p e r l o s t u d i o , s c h e r z a n d o s u l f a t t o d i e s s e r s i p e r s o m e n t r e c e r c a v a i l p r o v i n o p e r ' I l p r i n c i p e d i N a t a l e d i p a n d i z e n z e r o s a l v a i l N a t a l e i n N e b r a s k a ' . C o l b e r t g l i c h i e d e p e r c h é u n v e r o p r i n c i p e v o r r e b b e r e c i t a r e i n f i l m d e l g e n e r e , s p i n g e n d o H a r r y a r i s p o n d e r e : " V o i a m e r i c a n i s i e t e o s s e s s i o n a t i d a i f i l m d i N a t a l e e c h i a r a m e n t e s i e t e o s s e s s i o n a t i d a l l a r e g a l i t à , q u i n d i p e r c h é n o ? " . M a q u a n d o i l c o n d u t t o r e r e s p i n g e l ' i d e a d e l l ' " o s s e s s i o n e " a m e r i c a n a , H a r r y s c h e r z a : " D a v v e r o ? H o s e n t i t o c h e a v e t e e l e t t o u n r e " , i n u n e v i d e n t e r i f e r i m e n t o a l l e p r o t e s t e " N o K i n g s " r i v o l t e a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p . R i f e r e n d o s i p o i a l r e c e n t e a c c o r d o d e l l a C b s c o n T r u m p , i l p r i n c i p e h a a g g i u n t o c h e a v r e b b e " f a t t o q u a l s i a s i c o s a " p e r o t t e n e r e l a p a r t e : " R e g i s t r e r ò u n v i d e o , v o l e r ò p e r u n ' a u d i z i o n e , r i s o l v e r ò u n a c a u s a i n f o n d a t a c o n l a C a s a B i a n c a , t u t t e c o s e c h e v o i d e l l a t v f a t e " .