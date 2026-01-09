R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S u T r u m p c i s o n o m o l t e c o s e s u l l e q u a l i i o n o n s o n o d ' a c c o r d o , l ' h o d e t t o , l o r i b a d i s c o . P e n s o p e r e s e m p i o c h e i l t e m a d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e s i a i n v e c e q u a l c o s a c h e v a a m p i a m e n t e d i f e s o . P e n s o c h e q u a n d o s a l t a n o l e r e g o l e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e s i a m o t u t t i c h i a r a m e n t e m o l t o p i ù e s p o s t i . E q u i n d i s ì , q u a n d o n o n s o n o d ' a c c o r d o l o d i c o , l o d i c o a l u i , n o n h o n e a n c h e d i f f i c o l t à e p e n s o c h e s e p a r l a s t e c o n i m i e i p a r t n e r l o s a p r e s t e m o l t o b e n e a n c h e v o i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i i n i z i o a n n o .