W a s h i n g t o n , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a l R e s e r v e J e r o m e P o w e l l è s o t t o i n c h i e s t a p e n a l e f e d e r a l e i n r e l a z i o n e a l l a r i s t r u t t u r a z i o n e d a 2 , 5 m i l i a r d i d i d o l l a r i d e l l a s e d e c e n t r a l e d e l l a b a n c a c e n t r a l e . L o r i f e r i s c e i l N e w Y o r k T i m e s , a g g i u n g e n d o c h e P o w e l l h a a f f e r m a t o c h e l ' i n d a g i n e e r a u n p r e t e s t o p e r c h é l a F e d a v e v a f i s s a t o " t a s s i d i i n t e r e s s e b a s a t i s u l l a n o s t r a m i g l i o r e v a l u t a z i o n e d i c i ò c h e s a r e b b e s e r v i t o a l p u b b l i c o , p i u t t o s t o c h e s e g u i r e l e p r e f e r e n z e " d e l p r e s i d e n t e T r u m p . I l D i p a r t i m e n t o d i G i u s t i z i a h a c i t a t o i n g i u d i z i o l a F e d p e r o t t e n e r e i n f o r m a z i o n i s u i l a v o r i d i r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l a s u a b a s e d i W a s h i n g t o n , h a a f f e r m a t o P o w e l l i n u n a d i c h i a r a z i o n e v i d e o p u b b l i c a t a i e r i . T r u m p h a r i p e t u t a m e n t e c h i e s t o a l l a F e d d i t a g l i a r e i t a s s i d i i n t e r e s s e e h a c r i t i c a t o p e r s o n a l m e n t e P o w e l l q u a n d o s i è r i f i u t a t o d i f a r l o . L ' a n n o s c o r s o h a d e f i n i t o i l p r e s i d e n t e u n " i d i o t a " e l o h a a c c u s a t o d i " r e n d e r e d i f f i c i l e p e r l e p e r s o n e , s o p r a t t u t t o i g i o v a n i , a c q u i s t a r e u n a c a s a " . N e l v i d e o , c o n d i v i s o s u X , P o w e l l a f f e r m a : " V e n e r d ì i l D i p a r t i m e n t o d i G i u s t i z i a h a n o t i f i c a t o a l l a F e d e r a l R e s e r v e c i t a z i o n i i n g i u d i z i o d a p a r t e d e l l a g i u r i a , m i n a c c i a n d o u n ' i n c r i m i n a z i o n e p e n a l e i n r e l a z i o n e a l l a m i a t e s t i m o n i a n z a d a v a n t i a l l a c o m m i s s i o n e b a n c a r i a d e l S e n a t o l o s c o r s o g i u g n o . T a l e t e s t i m o n i a n z a r i g u a r d a v a i n p a r t e u n p r o g e t t o p l u r i e n n a l e d i r i s t r u t t u r a z i o n e d e g l i s t o r i c i e d i f i c i a d i b i t i a u f f i c i d e l l a F e d e r a l R e s e r v e " . P o w e l l h a a g g i u n t o : " L a q u e s t i o n e è s e l a F e d s a r à i n g r a d o d i c o n t i n u a r e a s t a b i l i r e i t a s s i d i i n t e r e s s e i n b a s e a l l e p r o v e e a l l e c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e , o p p u r e s e l a p o l i t i c a m o n e t a r i a s a r à i n v e c e g u i d a t a d a p r e s s i o n i p o l i t i c h e o i n t i m i d a z i o n i . N e s s u n o , e c e r t a m e n t e n o n i l p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a l R e s e r v e , è a l d i s o p r a d e l l a l e g g e , m a q u e s t a a z i o n e s e n z a p r e c e d e n t i d o v r e b b e e s s e r e v i s t a n e l c o n t e s t o p i ù a m p i o d e l l e m i n a c c e e d e l l e c o n t i n u e p r e s s i o n i d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e . Q u e s t a n u o v a m i n a c c i a n o n r i g u a r d a l a m i a t e s t i m o n i a n z a d e l l o s c o r s o g i u g n o o l a r i s t r u t t u r a z i o n e d e g l i e d i f i c i d e l l a F e d e r a l R e s e r v e . N o n r i g u a r d a i l r u o l o d i s u p e r v i s i o n e d e l C o n g r e s s o ; l a F e d , a t t r a v e r s o t e s t i m o n i a n z e e a l t r e d i v u l g a z i o n i p u b b l i c h e , h a f a t t o o g n i s f o r z o p e r t e n e r e i n f o r m a t o i l C o n g r e s s o s u l p r o g e t t o d i r i s t r u t t u r a z i o n e . Q u e s t i s o n o s o l o p r e t e s t i " .