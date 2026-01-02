R o m a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ G i u r a s u l C o r a n o , i n n e g g i a a l l ' e c o n o m i a c o l l e t t i v a e a t t a c c a l ' e c o n o m i a p r i v a t a , m a s o p r a t t u t t o r i v e d e l e d i c h i a r a z i o n i d i p r i n c i p i o c o n t r o l ' a n t i s e m i t i s m o : è d a v v e r o p r e o c c u p a n t e l ' e s o r d i o d e l n u o v o s i n d a c o d i N e w Y o r k , M a m d a n i " . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F I , M a u r i z i o G a s p a r r i . " P e n s a r e c h e u n a d e l l e m e t r o p o l i d e l m o n d o o c c i d e n t a l e e d e m o c r a t i c o s i a i n q u e s t e m a n i f a d a v v e r o r i f l e t t e r e . L ' O c c i d e n t e , d o v e r o s a m e n t e , g a r a n t i s c e l a l i b e r t à d i c u l t o a t u t t i . M a u n a l e t t u r a n o n c o n d i v i s i b i l e d a p a r t e d i c e r t i i s l a m i c i i n d u c e a r i f l e t t e r e s o p r a t t u t t o s u l c o n t r a s t o a l l ' a n t i s e m i t i s m o , l ’ o d i o v e r s o g l i e b r e i s i s t a r i p r o p o n e n d o i n v a r i e p a r t i d e l m o n d o . S p e r i a m o c h e i f a t t i n o n c o n f e r m i n o q u e s t e p r i m e i m p r e s s i o n i n e g a t i v e . M a v e d e r e u n c o l l e t t i v i s t a a l l a g u i d a d i N e w Y o r k è m o t i v o d i r i f l e s s i o n e . D o b b i a m o d i f e n d e r e u n m o d e l l o l i b e r o e l i b e r a l e c o n t r o q u e s t i r i g u r g i t i c h e s u s c i t a n o p e r f i n o l ' i r o n i a d i o s s e r v a t o r i r u s s i . M a m d a n i n o n a n n u n c i a f u t u r o . R i p r o p o n e m i n a c c i o s e l e t t u r e o s c u r a n t i s t e ” .