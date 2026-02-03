W a s h i n g t o n , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a C a m e r a d e i R a p p r e s e n t a n t i d e g l i S t a t i U n i t i h a a p p r o v a t o u n p a c c h e t t o d i f i n a n z i a m e n t i p e r p o r r e f i n e a o l t r e t r e g i o r n i d i p a r a l i s i d i u n a p a r t e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e f e d e r a l e . D o n a l d T r u m p d o v r e b b e f i r m a r e p r e s t o i l p r o v v e d i m e n t o p o n e n d o c o s ì u f f i c i a l m e n t e f i n e a l l o “ s h u t d o w n ” i n a t t o d a s a b a t o , s u l l o s f o n d o d e l l e d i v e r g e n z e t r a r e p u b b l i c a n i e d e m o c r a t i c i s u l f i n a n z i a m e n t o d e l l a p o l i z i a d e l l ' i m m i g r a z i o n e ( I c e ) , d o p o i r e c e n t i e v e n t i d i M i n n e a p o l i s .