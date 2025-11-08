R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A l l e v a m e n t o a t e r r a o b i o l o g i c o ? C a p a n n o n e o g a b b i a ? O r i e n t a r s i t r a l e e t i c h e t t e d e l l e c o n f e z i o n i d i u o v a p r i m a d i a c q u i s t a r l e p u ò e s s e r e c o m p i t o n o n s e m p l i c e p e r i c o n s u m a t o r i . U d i c o n ( U n i o n e p e r l a d i f e s a d e i c o n s u m a t o r i ) , i n t e r p e l l a t a d a A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , i n v i t a i c o n s u m a t o r i a l e g g e r e s e m p r e i l c o d i c e s t a m p a t o s u l g u s c i o d e l l e u o v a , c h e i n d i c a i l t i p o d i a l l e v a m e n t o : 0 p e r i l b i o l o g i c o , 1 p e r l ' a l l e v a m e n t o a l l ’ a p e r t o , 2 p e r l ’ a l l e v a m e n t o a t e r r a i n c a p a n n o n i c h i u s i e 3 p e r q u e l l o i n g a b b i a . È i n o l t r e i m p o r t a n t e , s e c o n d o U d i c o n , d i f f i d a r e d i d i c i t u r e g e n e r i c h e c o m e ' n a t u r a l e ' , ' c a g e - f r e e ' o ' b e n e s s e r e a n i m a l e ' s e n o n s u p p o r t a t e d a c e r t i f i c a z i o n i r i c o n o s c i u t e , p r e f e r i r e p r o d o t t i t r a c c i a b i l i c o n Q R c o d e c h e r i m a n d a n o a l l ’ o r i g i n e e , q u a n d o p o s s i b i l e , s c e g l i e r e u o v a b i o l o g i c h e o p r o v e n i e n t i d a f i l i e r e a b a s s a d e n s i t à c h e g a r a n t i s c o n o s t a n d a r d d i b e n e s s e r e p i ù e l e v a t i . I l c o d i c e 0 i d e n t i f i c a u o v a d a a g r i c o l t u r a b i o l o g i c a . L e u o v a v e n g o n o d e p o s t e i n a l l e v a m e n t i b i o l o g i c i , l e g a l l i n e r i c e v o n o m a n g i m i b i o l o g i c i e l ' a l l e v a m e n t o è a l l e s t i t o s u t e r r e n o n a t u r a l e o i n s p a z i a p e r t i I l c o d i c e 1 è a b b i n a t o a u o v a p r o v i e n i e n t i d a a l l e v a m e n t i i n c u i l e g a l l i n e p e r a l c u n e o r e a l g i o r n o v i v o n o i n u n a m b i e n t e e s t e r n o p r o t e t t o . L a d e p o s i z i o n e d e l l e u o v a a v v i e n e s u l t e r r e n o o i n n i d i . I l c o d i c e 2 s i u s a p e r l e u o v a d e p o s t e i n a l l e v a m e n t i a t e r r a . L e g a l l i n e v i v o n o e v e n g o n o a l l e v a t e i n u n c a p a n n o n e n e l q u a l e s i m u o v o n o e d e p o n g o n o l e u o v a , a t e r r a o i n n i d i . I l c o d i c e 3 è r e l a t i v o a l l e u o v a d e p o s t e d a g a l l i n e c h e v i v i n o i n a l l e v a m e n t o i n g a b b i a . L a d e p o s i z i o n e d e l l e u o v a a v v i e n e i n u n m a c c h i n a r i o c h e e s e g u e l a r a c c o l t a .